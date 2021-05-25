مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لتأجيل مباريات الأهلي خلال توقف يونيو الدولي

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 13:24

كتب : FilGoal

هدف طاهر لاعب الأهلي في صنداونز

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأخير ينوي تأجيل مباريات الأهلي التي كان مقررا إجراؤها في شهر يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي.

وتنص لائحة الاتحاد على تأجيل مباريات أي ناد يُستدعى أكثر من لاعبين إثنين من قائمته للمشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة توقف دولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال المصدر لـFilGoal.com:"ندرس حاليا جدول مباريات الأهلي بسبب انضمام لاعبيه لمنتخباتهم في يونيو".

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وواصل "سنؤجل مباريات الأهلي لأن 4 لاعبين منه تم استدعاؤهم للمشاركة الدولية".

وصرح عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي يوم الإثنين أن الفريق سيفتقد 4 لاعبين محترفين في يونيو بسبب التوقف الدولي.

واللاعبون الأربعة هم المغربي بدر بانون والتونسي علي معلول والمالي أليو ديانج ووالتر بواليا المنتمي للكونغو الديمقراطية.

وكان مقررا أن يلعب الأهلي 4 مباريات في أول أسبوعين من شهر يونيو، ضد البنك الأهلي وإنبي (كأس مصر) وأسوان والمقاولون العرب. (طالع مواعيد مباريات الفريق من هنا)

لكن اتحاد الكرة أعلن اليوم الثلاثاء تأجيل مباراتي البنك الأهلي وأسوان. (التفاصيل)

وسيلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في 14 يونيو، بينما ينتهي التوقف الدولي في 15 يونيو بلقاء تونس ضد مالي، والذي قد يشارك فيه معلول وديانج.

وسيلعب الفريق في 18 يونيو ضد مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد أسبوع يستضيف الإياب.

الأهلي اتحاد الكرة
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