رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في موسم يوفنتوس

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 13:22

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع كأس إيطاليا

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب في فريقه بالموسم المنصرم.

وأفاد نادي يوفنتوس في بيان: "أظهرت الأصوات المتراكمة للموسم فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الموسم".

رونالدو حصد جائزة هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا.

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كما اختارت الجماهير خوان كوادرادو كأفضل لاعب في شهر مايو، بفضل أداءه الحاسم في الأيام الأخيرة من الموسم.

يوفنتوس فشل في الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي الذي حققه إنتر بعد هيمنة السيدة العجوز لنحو عقد من الزمان.

وفي الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، ابتسمت الكرة إلى ميلان ويوفنتوس كبيرا الكرة الإيطالية تاريخيا، ليتأهلا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل على حساب نابولي.

تأهل ميلان هو الأول لهم منذ موسم 2013-2014، فيما تفادى يوفنتوس الغياب عن البطولة الأوروبية الأكبر باحتلال المركز الرابع.

يوفنتوس فاز على بولونيا برباعية، فيما فاز ميلان على أتالانتا بهدفين، وتعادل نابولي مع هيلاس فيرونا.

نتائج المباريات رفعت رصيد ميلان إلى 79 نقطة في المركز الثاني، فيما حل أتالانتا ثالثا برصيد 78 نقطة، ويوفنتوس رابعا برصيد 78 نقطة أيضا، ثم نابولي خامسا بـ 77 نقطة.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس
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