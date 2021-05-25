مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الفريق في معسكر مستمر حتى مواجهة بيراميدز

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 12:55

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

أوضح حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن فريقه سيواصل الانتظام في معسكر مغلق حتى يواجه بيراميدز في 30 مايو الجاري.

وقال إبراهيم لـFilGoal.com:"القرار بناء على رؤية المدير الفني إيهاب جلال، من قبل مواجهة مصر للمقاصة".

وواصل "الهدف هو زيادة تركيز اللاعبين لنواصل مشوارنا أملا في الخروج من الموقف الصعب في الدوري".

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وأردف "بعد مرور الفترة المضغوطة سنقيم الأمور ونضع برنامجا تدريبيا مناسبا".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس عن مواجهة الزمالك بثمن نهائي كأس مصر: "مواجهة الزمالك في بطولة مختلفة بطموح آخر".

وأضاف "الزمالك فريق كبير ويسير بشكل مميز في الفترة الأخيرة ويضم بين صفوفه لاعبون كبار".

وأتم "أتمنى أن يحالفنا التوفيق، مواجهة الزمالك طموح جديد لنا في مسابقة أخرى".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس في ثمن نهائي كأس مصر.

وبعد 3 أيام يحل ضيفا على بيراميدز في الجولة 25 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 29 نقطة.

الإسماعيلي
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