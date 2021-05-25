جوارديولا أفضل مدرب في إنجلترا من رابطة المدربين

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 12:34

كتب : FilGoal

جوارديولا

توج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في إنجلترا لموسم 2020-2021 من قبل رابطة المدربين.

بيب توج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم، كما حصد كأس رابطة المحترفين للمرة الرابعة على التوالي ويصارع على لقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه تشيلسي في النهائي يوم السبت.

كان جوارديولا قد حصد الجائزة من قبل في موسم 2017-2018 عندما توج بالدوري الإنجليزي بـ100 نقطة.

أخبار متعلقة
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه بنهاية موسم الدوري الإنجليزي لوكا مودريتش مستمر مع ريال مدريد حتى 2022 حقبة جديدة.. فليك يخلف لوف في قيادة ألمانيا توتوسبورت: وكيله ليس مقتنعا بالعرض.. الأيام الأخيرة لـ دوناروما في ميلان

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يسعدني الفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية، لكن جائزة مثل هذه لن تكون ممكنة إلا إذا كان المدرب محاطا بكبار المحترفين".

وأضاف "لاعبو سيتي كانوا رائعين هذا الموسم، حتى في موسم كان التحدي الأكبر الذي واجهناه على الإطلاق".

وتابع "الجهاز المساعد يستحق أيضا الثناء. أنا محظوظ جدا لوجودهم معي، إنهم يقدمون كل ما لديهم كل يوم للتأكد من أن مانشستر سيتي هو الأفضل".

وأتم المدرب الإسباني "أريد أن أشارك هذه الجائزة مع جهاري المساعد".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
نائب رئيس الزمالك: لو كنت في المنزل لما شاهدت ركلات الجزاء.. وهدفنا حل أكبر عدد من المشاكل 20 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لتأجيل مباريات الأهلي خلال توقف يونيو الدولي 24 دقيقة | مصر
رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في موسم يوفنتوس 26 دقيقة | الدوري الإيطالي
تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 36 دقيقة | إفريقيا
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الفريق في معسكر مستمر حتى مواجهة بيراميدز 53 دقيقة | مصر
السوبر الإفريقي - ياسر إبراهيم: أتطلع للتتويج باللقب للمرة الأولى مع الأهلي ساعة | إفريقيا
السوبر الإفريقي - أشعة جديدة لـ حمدي فتحي ساعة | إفريقيا
جوارديولا أفضل مدرب في إنجلترا من رابطة المدربين ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك