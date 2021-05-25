جوارديولا أفضل مدرب في إنجلترا من رابطة المدربين

توج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في إنجلترا لموسم 2020-2021 من قبل رابطة المدربين.

بيب توج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم، كما حصد كأس رابطة المحترفين للمرة الرابعة على التوالي ويصارع على لقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه تشيلسي في النهائي يوم السبت.

كان جوارديولا قد حصد الجائزة من قبل في موسم 2017-2018 عندما توج بالدوري الإنجليزي بـ100 نقطة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يسعدني الفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية، لكن جائزة مثل هذه لن تكون ممكنة إلا إذا كان المدرب محاطا بكبار المحترفين".

وأضاف "لاعبو سيتي كانوا رائعين هذا الموسم، حتى في موسم كان التحدي الأكبر الذي واجهناه على الإطلاق".

وتابع "الجهاز المساعد يستحق أيضا الثناء. أنا محظوظ جدا لوجودهم معي، إنهم يقدمون كل ما لديهم كل يوم للتأكد من أن مانشستر سيتي هو الأفضل".

وأتم المدرب الإسباني "أريد أن أشارك هذه الجائزة مع جهاري المساعد".