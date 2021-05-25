تعرف على وضع صلاح بين منافسيه بنهاية موسم الدوري الإنجليزي

أثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي ولو كان فريقه لا يقدم المستويات المطلوبة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجمين خلال الموسم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

أرقام صلاح في الموسم المنصرم أوضحت تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء كل جولات الموسم.

أكثر من سجل

1- هاري كين (23 هدفا)

2- محمد صلاح (22 هدفا)

3- برونو فيرنانديز (18 هدفا)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- برونو فيرنانديز (9 أهداف)

2- جيمي فاردي (8 أهداف)

3- جورجينو (7 أهداف)

4- محمد صلاح (6 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- هاري كين (53 تسديدة)

2- محمد صلاح (52 تسديدة)

3- برونو فيرنانديز (51 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- هاري كين (137 تسديدة)

2- محمد صلاح (126 تسديدة)

2- برونو فيرنانديز (121 تسديدة)

أكثر من شارك في مباريات الموسم

1- هناك 16 لاعبا شاركوا في كل مباريات فرقهم بالدوري هذا الموسم.

17- صلاح ضمن 11 لاعبا شاركوا في 37 مباراة من أصل 38.

أكثر من لعب دقائق في الدوري الإنجليزي

1- 4 حراس مرمى وثنائي خط وسط، فقط هم من شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بكل الجولات (3420 دقيقة).

36- صلاح غاب عن مباراة واحدة واستبدل أكثر من مرة.. ولعب ما مجموعه 3082 دقيقة.

وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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لكنه اكتفى بـ19 هدفا في موسم 2019-2020، مقابل 23 لجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هداف الدوري.