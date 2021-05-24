مدرب الإسماعيلي: التراجع في الشوط الثاني كان خطة مدروسة

الإثنين، 24 مايو 2021 - 23:33

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - مصر للمقاصة - الصورة من حساب الإسماعيلي الرسمي

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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