مدرب الإسماعيلي: التراجع في الشوط الثاني كان خطة مدروسة الإثنين، 24 مايو 2021 - 23:33 كتب : ياسر الشريف الإسماعيلي - مصر للمقاصة - الصورة من حساب الإسماعيلي الرسمي الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري نرشح لكم أخر الأخبار مؤتمر كارتيرون: طرد طارق حامد سيفيده.. وسنعالج إهدار الفرص السهلة 6 دقيقة | الدوري المصري مدرب المصري: لا نستحق الخسارة من الزمالك 35 دقيقة | الدوري المصري عضو مجلس إدارة المصري: واجهنا سوء حظ أمام الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري مدرب الإسماعيلي: التراجع في الشوط الثاني كان خطة مدروسة 39 دقيقة | الدوري المصري إيهاب جلال: شيلونجو مهاجم مميز وأثق في قدراته.. وأشكر الجماهير على الدعاء 58 دقيقة | الدوري المصري السوبر الإفريقي - عبد الحفيظ: معلول جاهز بنسبة 100% وسعداء لحضور الجماهير ساعة | دوري أبطال إفريقيا المباراة الأجمل برعاية الـVAR.. الزمالك يقتل المصري +97 ساعة | الدوري المصري سلة - الزمالك يكتسح المجمع البترولي ويضرب موعدا مع بطل الكاميرون 2 ساعة | رياضات أخرى التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. المباراة الأجمل برعاية الـVAR.. الزمالك يقتل المصري +97 مؤتمر كارتيرون: طرد طارق حامد سيفيده.. وسنعالج إهدار الفرص السهلة السوبر الإفريقي - عبد الحفيظ: معلول جاهز بنسبة 100% وسعداء لحضور الجماهير سلة - الزمالك يكتسح المجمع البترولي ويضرب موعدا مع بطل الكاميرون في الجول يكشف - ملامح مشروع المدينة الرياضية لـ بيراميدز في القاهرة الأكثر مشاهدة 1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 الزمالك 2 المصري انتهت الدوري المصري 2 الإسماعيلي 1 مصر للمقاصة انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 1 منتخب السويس 1 نادي زد انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 1 المريخ 0 الداخلية انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 0 بتروجت 2 جمهورية شبين انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري - الجونة لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - وادي دجلة - طلائع الجيش لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - أسـوان - غزل المحلة لم تبدأ 21:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - أبها - الأهلي لم تبدأ 20:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الاتحاد - العين لم تبدأ 20:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - سموحة لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - إنبـي لم تبدأ 19:00 الدوري الأوروبي - فياريال - مانشستر يونايتد لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك