بثنائية شيلونجو.. الإسماعيلي يستعيد الانتصارات ويهزم المقاصة

الإثنين، 24 مايو 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

استعاد الإسماعيلي انتصاراته في الدوري المصري وفاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من المسابقة بملعب الإسماعيلية.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 29 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 33 في المركز السادس.

وخسر الإسماعيلي مباراته الماضية أمام المقاولون العرب، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية مع المدير الفني إيهاب جلال.

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وسجل ثنائية فوز الإسماعيلي المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو. بينما سجل أحمد عادل هدف المقاصة الوحيد.

وصف المباراة

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 24 عن طريق بينسون شيلونجو بعدما تلقى تمريرة رائعة من فخر الدين بن يوسف جعلته في مواجهة المرمى ليضع الكرة على يمين الحارس.

بعد الهدف واصل الإسماعيلي نشاطه الهجومي وأرسل فخر الدين بن يوسف عرضية من ناحية اليمين قابلها شيلونجو بتسديدة لتمر الكرة أعلى المرمى مهدرا فرصة إضافة الثاني.

وحصل الإسماعيلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتقدم فخر الدين بن يوسف لتنفيذ الركلة وسدد الكرة لتصطدم في الحائط البشري وتذهب إلى شيلونجو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني للدراويش.

في الشوط الثاني تقاسم الإسماعيلي والمقاصة السيطرة على الكرة ولكن دون فرص حقيقية على المرمى في معظم الدقائق.

لكن البديل أحمد عادل لاعب المقاصة نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 79 بعد مراوغة رائعة لثنائي دفاع الإسماعيلي ثم سدد كرة سكنت شباك الحارس محمد فوزي.

وكاد البديل أحمد مصطفى أن يسجل هدف الإسماعيلي الثالث في أخطر فرصة للدراويش طوال الشوط الثاني بعدما سدد كرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 85 وأبعدها دفاع المقاصة.

وحاول المقاصة في الدقائق المتبقية الهجوم وإحراز هدف التعادل ولكن لم تكتمل محاولاته لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي.

الإسماعيلي المقاصة الدوري المصري
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