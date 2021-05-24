إيهاب جلال: شيلونجو مهاجم مميز وأثق في قدراته.. وأشكر الجماهير على الدعاء

أشاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي بلاعبه الناميبي بينسون شيلونجو صاحب هدفي الانتصار على مصر للمقاصة.

الإسماعيلي عاد لطريق الانتصارات وتجاوز المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال جلال بعد اللقاء: "الفوز كان ضروريا لاستعادة الثقة مجددا بعد الخسارة الأخيرة أمام المقاولون العرب".

وأضاف: "قدمنا شوطا أول مميزا لكننا تراجعنا في الشوط الثاني أمام فريق يضم لاعبيم مميزين وجهاز فني محترم".

وتابع: "شيلونجو مهاجم مميز ويتدرب بقوة لاستعادة مستواه، أثق في قدراته وقد كان على قدر هذه الثقة".

وأتم: "أشكر الجماهير على حرصت على الاطمئنان عليّ خلال إصابتي بفيروس كورونا، دعواتهم كانت السبب الرئيسي بعد الله في التعافي من هذا المرض".

وتعافى جلال مؤخرا من فيروس كورونا الذي غيّبه عن الإسماعيلي لعدة مباريات.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 29 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 33 في المركز السادس.

وخسر الإسماعيلي مباراته الماضية أمام المقاولون العرب، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية مع المدير الفني إيهاب جلال.