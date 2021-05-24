السوبر الإفريقي - عبد الحفيظ: معلول جاهز بنسبة 100% وسعداء لحضور الجماهير

الإثنين، 24 مايو 2021 - 23:11

كتب : بسام أبو بكر

علي معلول - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن جاهزيه علي معلول ظهير أيسر الفريق لمباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

ويلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ضد نهضة بركان بطل الكونفدرالية الإفريقية في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في قطر.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة المحور: "الأمور هنا في الدوحة منظمة بشكل جيد جدا وسعداء بقرار الاتحاد الإفريقي بحضور بعض الجماهير لمباراة السوبر الإفريقي".

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وأضاف "علي معلول جاهز بنسبة 100% للمشاركة في السوبر الإفريقي والقرار في يد بيتسو موسيماني مدرب الفريق، بعدما شارك اللاعب في المران بشكل طبيعي وكامل".

وأكمل "أما حمدي فتحي سيخضع لأشعة رنين غدا الثلاثاء، للاطمئنان عليه ومعرفة موقفه من المشاركة في المباراة".

وواصل "لم نواجه أي صعوبات في الدوحة بل بالعكس الأمور هنا رائعة واللجنة المنظمة تقوم بعمل رائع ويتبقى لنا توفيق الله في المباراة".

وأتم تصريحاته "كان من المهم الفصل بين بطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراة صندوانز وبطولة السوبر الإفريقي ومواجهة نهضة بركان

الأهلي علي معلول السوبر الإفريقي
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