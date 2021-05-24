ياسر إبراهيم في تشكيل الجولة من كاف لدوري أبطال إفريقيا

تواجد ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، في تشكيل الجولة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتواجد ياسر إبراهيم كممثل وحيد عن النادي الأهلي في تشكيل الجولة لمباريات إياب ربع النهائي.

في المقابل، تواجد مدافع من ماميلودي صنداونز، وثلاثة لاعبين من الترجي، وأربعة لاعبين من سيمبا، ولاعبين من الوداد البيضاوي.

كان ياسر إبراهيم قد سجل هدف الأهلي الوحيد في اللقاء من ضربة رأسية.

وتعادل الأهلي مع ماميولدي صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف لكل فريق، ليتأهل إلى نصف النهائي ويواجه الترجي.

وجاء تشكيل الجولة كالتالي:

حارس: معز بن شريفية "الترجي".

الدفاع: أيوب العملود "الوداد" – ياسر إبراهيم "الأهلي" – موسى ليبوسا "صنداونز" – محمد حسين "سيمبا".

الوسط: وليد الكرتي "الوداد" – لويس ميكيسوني "سيمبا".

أمامهما: كلاتوس شاما "سيمبا" – غيلان الشعلالي "الترجي" – محمد بن رمضان "الترجي".

الهجوم: جون بوكو "سيمبا".