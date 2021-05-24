مران الأهلي في قطر - موسيماني يطالب اللاعبين بالتركيز في مواجهة نهضة بركان

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب جامعة قطر «3»، استعدادًا لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل.

وأكد موسيماني على ضرورة إغلاق ملف دوري أبطال إفريقيا والتركيز بشكل كامل على مباراة نهضة بركان.

وقال موسيماني للاعبين إن بطولة السوبر مباراة واحدة فقط من 90 دقيقة، والفوز بها يضيف إنجازًا جديدًا لما تحقق خلال الفترة الماضية، وعلى الجميع التركيز بشكل كامل في مواجهة نهضة بركان.

وأكد المدير الفني أن اللاعبين نجحوا في مهمتهم بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيهم عقبة صنداونز في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتأهل لنصف النهائي، وعليهم نسيان الماضي والتركيز في الخطوة المقبلة أمام بطل المغرب.

وخاض أيمن أشرف مدافع الفريق تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، على هامش المران وأدى تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، ثلاثي حراس مرمى الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس بالنادي.

وخاض ثلاثي حراس مرمى الأهلي تدريبات قوية تضمنت عدة فقرات، من بينها التصدي للتصويبات وكيفية التعامل مع هجمات المنافسين، والتركيز على الكرات العرضية من عدة زوايا مختلفة في الملعب.