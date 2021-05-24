إقالة المصري محمد فتحي من تدريب نابسا ستارز الزامبي

الإثنين، 24 مايو 2021 - 18:37

كتب : محمد عبد العظيم

محمد فتحي مدرب نابسا ستارز الزامبي

أعلن نادي نابسا ستارز الزامبي عن إقالة مديره الفني المصري محمد فتحي من تدريب الفريق.

وذكر نابسا ستارز في بيانه أن القرار جاء بسبب المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق مؤخرا.

وأفاد نابسا ستارز أن تشينتو كامبامبا الذي عمل كمساعد لـ فتحي، سيتولى مهمة الرجل الأول في الوقت الحالي.

أخبار متعلقة
حوار في الجول – مدرب نابسا ستارز: أتمنى مواجهة بيراميدز.. وهكذا أعدت مايوكا للتألق نابسا ستارز الزامبي إلى ملحق الكونفدرالية بقيادة مدرب مصري ومايوكا

وتأتي تلك الإقالة بعد هزيمة نابسا ستارز أمام جرين إيجلز بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري المحلي منذ يومين.

كما خسر قبلها نابسا ستارز أمام نكانا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل نابسا ستارز المركز 15 في الدوري الزامبي برصيد 36 نقطة، إذ حقق 9 انتصارات وتلقى 10 هزائم في 28 مباراة خاضها.

وكان فتحي صاحب إنجاز الوصول بـ نابسا ستارز لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.

واحتل نابسا ستارز المركز الرابع في المجموعة الثانية التي ضمت أيضا شبيبة القبائل والقطن ونهضة بركان.

ونافس نابسا ستارز بقوة على لقب الدوري الزامبي الموسم الماضي، لكنه أنهى الدوري رابعا بفارق نقطتين فقط عن نكانا البطل.

وكان FilGoal.com قد حاور فتحي عن مسيرته التدريبية ومغامرته في الملاعب الإفريقية بوقت سابق، يمكنك الاطلاع على المقابلة من هـــنــــا

نابسا ستارز في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي في قطر - موسيماني يطالب اللاعبين بالتركيز في مواجهة نهضة بركان 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الزمالك – المثلوثي أساسي.. وشيكابالا احتياطي أمام المصري 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري - عمر كمال احتياطي.. وكازادي يقود الهجوم أمام الزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
كرة صالات – مصر تتصدر مجموعتها وتنتظر وصيف الثانية بنصف نهائي كأس العرب 48 دقيقة | منتخب مصر
مباشر سلة إفريقيا - الزمالك (56) (30) المجمع البترولي الجزائري.. الفترة الثالثة ساعة | رياضات أخرى
في الدرجة الثانية – بورتو يحافظ على الصدارة.. وهزيمة الداخلية وتعادل الترسانة ساعة | مصر
السوبر الإفريقي - قائد نهضة بركان: مستعدون جيدا لمواجهة الأهلي.. واللقب يعوضنا عن النتائج المحلية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
السوبر الإفريقي - مهاجم بركان: ذاهبون إلى قطر للتتويج بالبطولة ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك