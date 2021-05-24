إقالة المصري محمد فتحي من تدريب نابسا ستارز الزامبي

أعلن نادي نابسا ستارز الزامبي عن إقالة مديره الفني المصري محمد فتحي من تدريب الفريق.

وذكر نابسا ستارز في بيانه أن القرار جاء بسبب المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق مؤخرا.

وأفاد نابسا ستارز أن تشينتو كامبامبا الذي عمل كمساعد لـ فتحي، سيتولى مهمة الرجل الأول في الوقت الحالي.

Coach Fathi placed on Administrative Leave until further notice. pic.twitter.com/ZPxadWhTy1 — NapsastarsFc (@napsastars_fc) May 24, 2021

وتأتي تلك الإقالة بعد هزيمة نابسا ستارز أمام جرين إيجلز بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري المحلي منذ يومين.

كما خسر قبلها نابسا ستارز أمام نكانا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل نابسا ستارز المركز 15 في الدوري الزامبي برصيد 36 نقطة، إذ حقق 9 انتصارات وتلقى 10 هزائم في 28 مباراة خاضها.

وكان فتحي صاحب إنجاز الوصول بـ نابسا ستارز لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.

واحتل نابسا ستارز المركز الرابع في المجموعة الثانية التي ضمت أيضا شبيبة القبائل والقطن ونهضة بركان.

ونافس نابسا ستارز بقوة على لقب الدوري الزامبي الموسم الماضي، لكنه أنهى الدوري رابعا بفارق نقطتين فقط عن نكانا البطل.

وكان FilGoal.com قد حاور فتحي عن مسيرته التدريبية ومغامرته في الملاعب الإفريقية بوقت سابق، يمكنك الاطلاع على المقابلة من هـــنــــا