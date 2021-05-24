الأهلي يؤكد على تقديره لاعتذار صنداونز.. واعتزازه بوجود موسيماني

أرسل النادي الأهلي خطابا صباح اليوم الإثنين إلى رئيس نادي صنداونز الجنوب إفريقي، يؤكده فيه على العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بين الناديين.

وأبدى الأهلي وفقا لما نشره على موقعه الرسمي تقديره للاعتذار الذي تقدم به نادي صنداونز عما تعرض له فريق الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني قبل وأثناء مباراة الفريقين الأخيرة، وهو ما يعكس حرص نادي صنداونز على السلوك الرياضي.

وأشار الأهلي في خطابه إلى عدة نقاط، أولاها أنه لم يكن ينوي اتخاذ أي إجراء حيال ما حدث احترامًا وتقديرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الناديين.

وأن وجود السيد باتريس موتسيبي رئيس نادي صنداونز السابق على رأس الاتحاد الإفريقي والذي يرتبط مع الأهلي ورئيسه محمود الخطيب بعلاقة ود واحترام منذ السابق، يدفع الأهلي إلى تجاوز أية مشاكل أو أزمات، بل ويحظى رئيس الكاف بالدعم والمساندة لكافة الخطوات التي يتخذها لتطوير الكرة الإفريقية ومسابقاتها المختلفة.

وأضاف الأهلي أنه يضع الأمور في نصابها الصحيح، ولن يعطي ما حدث حيزًا أكبر، لا سيما وأنه حريص على العلاقة الطيبة بين نادي ماميلودي صنداونز وبيتسو موسيماني، الذي يعتز الأهلي بوجوده على رأس الطاقم الفني.

وأتم الأهلي أنه لم يكن يتمنى أن يتعرض موسيماني بنجاحاته الكبيرة مع الأهلي وصنداونز وهو ابنًا لهم إلى هذه الإساءات، خاصة أنه شخصية تتمتع بالحب والاحترام من محبي كرة القدم سواء في مصر أو في بلاده. أيضًا أكد الأهلي على تقديره لقرار نادي صنداونز بإجراء تحقيق لاستبيان المتسبب في هذه الإساءات، وهو ما يعكس رغبته ورغبة الأهلي في عدم تكرار مثل هذه التصرفات البعيدة تمامًا عن الروح الرياضية.

ماذا حدث

اعترض جمهور ماميلودي صنداونز حافلة الأهلي قبل لقاء الفريقين السبت في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت زوجة موسيماني، ومازولا موليفي الصحفي بموقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي فيديو لجماهير صنداونز وهي تسب المدير الفني للأهلي.

بعدها، أصدر صنداونز، بيانا رسميا، يعتذر فيه للأهلي، عما حدث.

وقال بيان صنداونز الرسمي: "تابع النادي سلوك بعض مشجعيه قبل مباراته ضد الأهلي، وهو سلوك غير مقبول ولا يعكس النزاهة والاحترام والتآخي والقيم التي نطبقها".

وأردف "تلقينا شكاوى من المشجعين بشأن بعض السلوكيات والإهانات، ولكن جمهور صنداونز تحت كل الظروف، لا يجب عليه إظهار عدم الاحترام أو الإهانات أو يتعامل بالسلوك الذي حدث، وعليه أن يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي".

وشدد "ولذلك، نود الاعتذار للأهلي وكل من يرتبط بالنادي".

وكشف "سنفتح تحقيقا وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد المشجعين ذوي السلوك الذي لا يتماثل مع قيمنا".

وأتم "نحن ملتزمون بالحفاظ على العلاقات الجيدة والاحترام المتبادل بين قائدي الناديين، وكل ذوي المصلحة المشتركة".

وأشرف موسيماني على تدريب صنداونز لسبع سنوات وقادهم للظفر بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2016.

وتعادل الأهلي مع صنداونز إيجابيا بهدف لمثله ليضمن التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، ويواجه الترجي التونسي.