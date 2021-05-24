فينالدوم يتحدث بعد مغادرة ليفربول

لم يجد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول كلمات مناسبة يتحدث بها عن إنهاء علاقته بناديه الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2016.

فينالدوم ارتدى قميص ليفربول للمرة الأخيرة أمام كريستال بالاس بعدما ظهر في 237 مباراة وتوج بـ4 ألقاب، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ناديه: "سعيد بالطبع لأننا تأهلنا لدوري الأبطال مرة أخرى. أعتقد أنه إذا نظرت إلى الوراء قبل بضعة أسابيع، لم يعتقد أحد أنه من الممكن أن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

وأضاف "أعتقد أن هذا شيء يستحقه هذا النادي بلاعبيه وجماهيره. ولكن على الجانب الآخر، من المحزن أيضًا أنها ستكون آخر مباراة لي. سينتهي تعاقدي مع ليفربول".

وأكمل الدولي الهولندي "الأسف الوحيد الذي سأشعر به على الأرجح هو أنني لم أستطع المغادرة بعد التتويج بلقب أو جائزة".

وتابع فينالدوم "أنا سعيد لأنني أسهمت في وضع ليفربول في مكان جيد قبل أن أغادر النادي".

وواصل "عندما يسألني الناس عن كيفية هو اللعب في ملعب أنفيلد أمام جماهير ليفربول، من الصعب بالنسبة لي وصف الوضع، لأنني لا أستطيع العثور على الكلمات المناسبة لذلك".

واستمر "هذا هو أهم شيء سأحتفظ به في قلبي، وبالطبع الأشياء الإضافية، مثل لقب دوري الأبطال، كما كان تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لا يصدق، خاصة وأن النادي اضطر إلى الانتظار 30 عامًا".

وأتم لاعب نيوكاسل يونايتد السابق "أتمنى أن أتمكن من العودة لأنفيلد لمشاهدة مباراة ودعم ليفربول لأنني سأكون مشجعا لليفربول مدى الحياة".