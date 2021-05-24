سلبية مسحة الأهلي في قطر

أعلن الأهلي سلبية مسحة عناصر الفريق والتي خضعوا لها فجر اليوم الإثنين فور الوصول لقطر استعدادا لمواجهة نهضة بركان.

ويواجه الأهلي فريق نهضة بركان يوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في كأس السوبر الإفريقي.

ويأمل الأهلي تعزيز رقمه القياسي في البطولة كأكثر المتوجين برصيد 6 ألقاب.

بينما يخوض نهضة بركان السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

وتستضيف قطر كأس السوبر الإفريقي للعام الثالث على التوالي. في 2019 فاز الرجاء على الترجي وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

وعاد الأهلي لقطر بعد 3 أشهر ونصف حين شارك في مونديال الأندية واقتنص البرونزية بركلات الترجيح أمام بالميراس البرازيلي.