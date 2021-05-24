كلوب: ما فعله ليفربول هو أفضل درس يمكنك أن تتعلمه مدى الحياة

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ما فعله فريقه هذا الموسم بأفضل درس يمكن للمرء تعمله طوال الحياة.

قبل نحو 3 أشهر كان ليفربول يمر بفترة صعبة للغاية تعرض فيها الفريق لعدة خسائرة متتالية ليتقهقر بعيدا عن قمة الدوري الإنجليزي التي كان يحتلها لفترة، حتى وصل للمركز الثامن، لكنه نجح في إنهاء الموسم في المركز الثالث.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنه إنجاز كبير، إذا أخبرني أحد منذ أسابيع أنه يمكننا إنهاء الموسم في المركز الثالث لما صدقته، كان هذا بعيد المنال تماما، شعرت إنه من المستحيلات".

وأضاف "القتال في ظل كل الظروف التي مر بها الفريق من إصابات، وإنهاء الموسم في المركز الثالث هو أفضل درس يمكنك أن تتعلمه مدى الحياة".

وتابع "أعتقد أن الانتقال من العدم إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا في 5 أسابيع هو إنجاز هائل".

حقق الريدز الفوز في مبارياته الخمسة الأخيرة بالدوري ليرتقي للمركز الثالث بعد صراع مع تشيلسي وليستر سيتي، وينهي الدوري خلف البطل مانشستر سيتي ووصيفه مانشستر يونايتد.

وأكمل "نحن فريق ليفربول، علينا أن نؤدي، وعلينا أن نفوز، وعلينا أن نصبح أبطالا، لكن لم يكن ذلك ممكنًا بالنسبة لنا هذا العام".

وأتم "لذا عليك أن تقاتل في اللحظات الصعبة التي يمكنك أن تتعلم منها أكثر من غيرها، وفي اللحظات الصعبة، يمكنك إظهار معدنك الحقيقي أكثر من أي وقت آخر".