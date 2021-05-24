محمد صلاح يفي بوعده

الإثنين، 24 مايو 2021 - 12:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الرابع في مانشستر يونايتد

قبل نحو 3 أشهر كان ليفربول يمر بفترة صعبة للغاية تعرض فيها الفريق لعدة خسائرة متتالية ليتقهقر بعيدا عن قمة الدوري الإنجليزي التي كان يحتلها لفترة، فوعد محمد صلاح نجم الفريق الجماهير بنهاية سعيدة للموسم وهو ما حدث.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأنهى ليفربول الموسم في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي ليتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما وصل به الحال يوما ما لاحتلال المركز الثامن بالمسابقة.

في 14 فبراير الماضي كتب صلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب الخسارة من ليستر سيتي في الجولة 24 للدوري الإنجليزي: "إنها فترة صعبة لأسباب عديدة، لكن نحن الأبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية".

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وأضاف "لن نجعل هذا الموسم ينتهي بالنتائج التي تم تحقيقها، فهذا هو وعدي لكم".

قبل هذا الوعد من صلاح لم ينتصر ليفربول إلا في مباراتين فقط من مبارياته الـ10 السابقة، وتعادل 3 مرات، وخسر 5 مباريات.

الحال بعده لم يتغير كثيرا، فقد تباينت نتائج ليفربول بين الانتصارات والهزائم والتعادلات في المباريات الـ9 التالية.

حتى حقق الريدز الفوز في مبارياته الخمسة الأخيرة بالدوري ليرتقي للمركز الثالث بعد صراع مع تشيلسي وليستر سيتي، وينهي الدوري خلف البطل مانشستر سيتي ووصيفه مانشستر يونايتد.

عقب إنهاء الدوري بهذا الشكل كتب صلاح عبر حسابه على تويتر: "مررنا بالكثير هذا الموسم. الملاعب الخاوية، بجانب العقبات الكبيرة التي واجهناها، والتي بمقدورها تحطيم أي فريق آخر. ليس نحن، لقد ختمنا بالمركز الثالث، ولن نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا".

محمد صلاح حل ثانيا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا خلف هاري كين صاحب الـ23 هدفا.

محمد صلاح ليفربول
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