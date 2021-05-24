محمد صلاح يفي بوعده

قبل نحو 3 أشهر كان ليفربول يمر بفترة صعبة للغاية تعرض فيها الفريق لعدة خسائرة متتالية ليتقهقر بعيدا عن قمة الدوري الإنجليزي التي كان يحتلها لفترة، فوعد محمد صلاح نجم الفريق الجماهير بنهاية سعيدة للموسم وهو ما حدث.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأنهى ليفربول الموسم في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي ليتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما وصل به الحال يوما ما لاحتلال المركز الثامن بالمسابقة.

في 14 فبراير الماضي كتب صلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب الخسارة من ليستر سيتي في الجولة 24 للدوري الإنجليزي: "إنها فترة صعبة لأسباب عديدة، لكن نحن الأبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية".

وأضاف "لن نجعل هذا الموسم ينتهي بالنتائج التي تم تحقيقها، فهذا هو وعدي لكم".

It’s been a tough period for many reasons. We are champions and we will fight like champions, until the very end. We will not allow this season to be defined by the recent results we’ve had. That is my promise to all of you. pic.twitter.com/gqITQfp1ua — Mohamed Salah (@MoSalah) February 14, 2021

قبل هذا الوعد من صلاح لم ينتصر ليفربول إلا في مباراتين فقط من مبارياته الـ10 السابقة، وتعادل 3 مرات، وخسر 5 مباريات.

الحال بعده لم يتغير كثيرا، فقد تباينت نتائج ليفربول بين الانتصارات والهزائم والتعادلات في المباريات الـ9 التالية.

حتى حقق الريدز الفوز في مبارياته الخمسة الأخيرة بالدوري ليرتقي للمركز الثالث بعد صراع مع تشيلسي وليستر سيتي، وينهي الدوري خلف البطل مانشستر سيتي ووصيفه مانشستر يونايتد.

عقب إنهاء الدوري بهذا الشكل كتب صلاح عبر حسابه على تويتر: "مررنا بالكثير هذا الموسم. الملاعب الخاوية، بجانب العقبات الكبيرة التي واجهناها، والتي بمقدورها تحطيم أي فريق آخر. ليس نحن، لقد ختمنا بالمركز الثالث، ولن نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا".

We went through a lot this season. The empty stadiums, coupled with the great hurdles we faced, would have shattered any other team. Not us. We came third. And never stopped believing. pic.twitter.com/GFfstt07X9 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 23, 2021

محمد صلاح حل ثانيا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا خلف هاري كين صاحب الـ23 هدفا.

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