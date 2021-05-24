قمصان: مباراة نهضة بركان لها حسابات فنية مختلفة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي، أن مباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة المقبل في الدوحة، لها حسابات فنية مختلفة.

وقال قمصان للموقع الرسمي لناديه: "نهضة بركان من الفرق المميزة في الدوري المغربي، واستطاع أن يحقق الفوز على بيراميدز والتتويج بلقب الكونفدرالية، وهو ما أهله لمواجهة الأهلي على بطولة كأس السوبر الإفريقي".

وأوضح "قد لا يكون ترتيب نهضة بركان جيدا في مسابقة الدوري حاليا، لكن الفريق المغربي مميز من الناحية الفنية والبدنية ومباراة السوبر الإفريقي 90 دقيقة، يتم التتويج بعدها بكأس البطولة، ومن المؤكد أن هناك حسابات مختلفة على المستوى الفني لهذه المباراة".

وشدد "بطولة السوبر الإفريقي غائبة عن الأهلي منذ فترة طويلة، لذلك يسعى الفريق بقوة وإصرار على حصد هذا اللقب، خاصة أنها مباراة واحدة تمنح الفريق الفائز لقبا إفريقيا".

واستدرك "الجهاز الفني ولاعبي الفريق سيبذلون قصارى جهدهم؛ من أجل الاحتفال مع جماهير النادي بلقب السوبر الإفريقي".

وأردف "الجهاز الفني للأهلي بدأ التحضير لمواجهة نهضة بركان بعد الانتهاء من مباراة صنداونز مباشرة، حيث أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا، وبدأ التركيز في مباراة السوبر الإفريقي".

وأتم "صنداونز فريق مميز ولكن الأهلي تمكن من حسم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بالإصرار والعزيمة والتصميم ومجهود اللاعبين، هذه هي منظومة النادي الأهلي وروح الفانلة الحمراء وشخصية الفريق التي تظهر دائما في الأوقات الصعبة.. اللاعبون أدوا بشكل جيد في مباراة صنداونز، وحققوا الهدف، وحسموا التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأمامنا تحد إفريقي وبطولة جديدة، نرغب في التتويج بها؛ وهي بطولة السوبر الإفريقي".

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة.