طاهر: نهضة بركان فريق مميز.. ولكننا نأمل في الاحتفال بالسوبر مع الجماهير

شدد طاهر محمد طاهر جناح الأهلي، أن نهضة بركان المغربي فريق مميز، ولكنه أكد أن فريقه يأمل بأن يستطيع الاحتفال مع الجماهير بلقب السوبر الإفريقي، الذي يلعب عليه الفريقين في الدوحة يوم الجمعة المقبل.

وقال طاهر في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "اللاعبون سيبذلون أقصي جهدهم، في مباراة نهضة بركان المغربي؛ من أجل التتويج بكأس السوبر الإفريقي، وإسعاد جماهير النادي".

وأوضح "الفريق أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا بمجرد انتهاء مباراة صنداونز، والتأهل للدور النصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، ويركز حاليا في لقاء السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل".

وأردف "الأهلي يسعى إلى التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، الغائب عن النادي منذ فترة كبيرة. هذا الإنجاز سيضاف إلى سلسلة البطولات التي حققها الجيل الحالي من اللاعبين، والذي نجح في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والحصول على برونزية مونديال العالم للأندية".

وأكد "الأهلي يستعد بكل قوة لمواجهة نهضة بركان، ويعلم أن الفريق المغربي من الفرق المميزة، إلا إن طموحات لاعبي نادي القرن ودوافعهم كبيرة من أجل حصد اللقب".

وشدد "الحضور الجماهيري في مباراة السوبر الإفريقي مؤثر بكل تأكيد ونقطة إيجابية ودفعة معنوية قوية للاعبين قبل مواجهة الفريق المغربي، نأمل في الاحتفال مع الجماهير باللقب".

واستدرك "الفريق أنهى الخطوة الأولى بنجاح من خلال التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صنداونز، ونسعى بكل قوة لإنجاز الخطوة الثانية وهي التتويج بكأس السوبر الإفريقي".

وأتم "الأهلي لديه إصرار وعزيمة على الفوز بلقب السوبر الإفريقي، والاحتفال باللقب ورسم الفرحة على وجوه جماهيره".

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة.