نهضة بركان لـ في الجول: مواجهة الأهلي ليست عادية.. لقد هرمنا من أجل تلك اللحظة التاريخية

لا يرى قاسمي محمد الكاتب العام لنادي نهضة بركان المغربي، مباراة فريقه ضد الأهلي في السوبر الإفريقي في الدوحة يوم الجمعة المقبل، كأي مواجهة عادية.

وقال قاسمي لـ FilGoal.com "مباراة الأهلي ليست مواجهة عادية كما يظنها البعض، لقد هرمنا من أجل تلك اللحظة التاريخية لأن مثل تلك المواجهات لا تتكرر كثيرا".

وأردف "نحن في نهضة بركان نشعر بالمسؤولية على عاتقنا لأننا نريد تشريف المغرب".

وأكمل "ستكون 90 دقيقة فاصلة بين الفريقين ومباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، فريقنا يجيد التعامل مع المباريات الكبرى".

وأوضح "أتمنى أن نكون في الموعد وأن نسعد جميع المغاربة في الوطن وخارجه، وأن نكون في أوج عطائنا لتمثيل كرة القدم المغربية أفضل تمثيل مثلما فعل الوداد والرجاء في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة.