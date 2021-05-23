محمد صلاح لجماهير ليفربول: مررنا بما يحطم أي فريق.. لكن ليس نحن

وجه محمد صلاح لاعب ليفربول، رسالة إلى فريقه بعد نهاية الموسم والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ليفربول فاز على كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على تويتر: "مررنا بالكثير هذا الموسم. الملاعب الخاوية، بجانب العقبات الكبيرة التي واجهناها، والتي بمقدورها تحطيم أي فريق آخر. ليس نحن، لقد ختمنا بالمركز الثالث، ولن نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا".

We went through a lot this season. The empty stadiums, coupled with the great hurdles we faced, would have shattered any other team. Not us. We came third. And never stopped believing. pic.twitter.com/GFfstt07X9 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 23, 2021

فوز ليفربول على كريستال بالاس مع خسارة تشيلسي وليستر سيتي أمام أستون فيلا وتوتنام، جعل ليفربول ينهي الموسم بالمركز الثالث.

محمد صلاح حل ثانيا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا خلف هاري كين صاحب الـ23 هدفا.