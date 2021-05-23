محمد صلاح لجماهير ليفربول: مررنا بما يحطم أي فريق.. لكن ليس نحن

الأحد، 23 مايو 2021 - 23:56

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ماني في كريستال بالاس

وجه محمد صلاح لاعب ليفربول، رسالة إلى فريقه بعد نهاية الموسم والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ليفربول فاز على كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على تويتر: "مررنا بالكثير هذا الموسم. الملاعب الخاوية، بجانب العقبات الكبيرة التي واجهناها، والتي بمقدورها تحطيم أي فريق آخر. ليس نحن، لقد ختمنا بالمركز الثالث، ولن نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا".

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فوز ليفربول على كريستال بالاس مع خسارة تشيلسي وليستر سيتي أمام أستون فيلا وتوتنام، جعل ليفربول ينهي الموسم بالمركز الثالث.

محمد صلاح حل ثانيا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا خلف هاري كين صاحب الـ23 هدفا.

في إنجلترا ليفربول محمد صلاح
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