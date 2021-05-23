مجلس الزمالك يعين 3 متحدثين رسميين.. ويحضر لقاء المصري

الأحد، 23 مايو 2021 - 23:33

كتب : إبراهيم رمضان

حسين لبيب - رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين ثلاثة متحدثين رسميين باسم النادي.

واتفق المجلس برئاسة حسين لبيب، على أن يكون هناك متحدث رسمي باسم النادي، ومتحدث إعلامي يكون دوره التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة، وكذلك متحدث خاص بقطاع الكرة.

من جهة أخرى، كشف حسين لبيب رئيس اللجنة الجديدة عن سبب عقد اللجنة لجلسة اليوم، حيث أكد أنها جاءت للاستماع لكل الأطراف خاصة للجنة السابقة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - اتحاد الكرة يرد على الأهلي بصحة مشاركة سيف جعفر مع الزمالك لأول مرة منذ القمة.. البنا يعود ليحكّم للزمالك أمام المصري لجنة حسين لبيب تتسلم إدارة نادي الزمالك وزير الرياضة يكرم لجنة الزمالك السابقة في حضور المجلس الجديد

وأضاف لبيب أنه "سيتم عقد اجتماع آخر بعد غد الثلاثاء للترتيب لكل الأمور"، موضحا أن هناك بعض الملفات تم العمل عليها قبل قدوم اللجنة للنادي، مشددا على أنه لم يتخذ اي قرار حتي الآن بخصوص اي ملف.

وأوضح رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة سيتوجه إلى الإسكندرية غدا الإثنين لمؤازرة الفريق في مباراة المصري في الدوري الممتاز.

واختتم لبيب بأنه تم عقد اجتماع اليوم مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث قام الوزير بتكريم المجلس السابق، وقمنا وتسليم المهمة للمجلس الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك حسين لبيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيرارد مورينو يحصد جائزة "زارا" للموسم الثاني على التوالي دقيقة | الدوري الإسباني
الخارق أوبلاك يفوز بجائزة زامورا للمرة الخامسة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
الأسطورة ميسي يفوز بجائزة بيتشيتشي ويحطم رقم دي ستيفانو وهوجو سانشيز 26 دقيقة | الدوري الإسباني
بعثة الأهلي تصل الدوحة لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موسم صفري.. براجا يحصد كأس البرتغال على حساب بنفيكا في نهائي شرس 39 دقيقة | أوروبا
اسكواش - نوران جوهر: لم أقدم أفضل ما لدي في الجونة.. أتعامل بخبرتي للتغلب على غياب المدربين 50 دقيقة | رياضات أخرى
إبراهيم عبد الله: لم يتدخل أحد في قرار رحيل باتشيكو.. وهذا موقفي من انتخابات الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح لجماهير ليفربول: مررنا بما يحطم أي فريق.. لكن ليس نحن 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك