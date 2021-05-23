مجلس الزمالك يعين 3 متحدثين رسميين.. ويحضر لقاء المصري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين ثلاثة متحدثين رسميين باسم النادي.

واتفق المجلس برئاسة حسين لبيب، على أن يكون هناك متحدث رسمي باسم النادي، ومتحدث إعلامي يكون دوره التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة، وكذلك متحدث خاص بقطاع الكرة.

من جهة أخرى، كشف حسين لبيب رئيس اللجنة الجديدة عن سبب عقد اللجنة لجلسة اليوم، حيث أكد أنها جاءت للاستماع لكل الأطراف خاصة للجنة السابقة.

وأضاف لبيب أنه "سيتم عقد اجتماع آخر بعد غد الثلاثاء للترتيب لكل الأمور"، موضحا أن هناك بعض الملفات تم العمل عليها قبل قدوم اللجنة للنادي، مشددا على أنه لم يتخذ اي قرار حتي الآن بخصوص اي ملف.

وأوضح رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة سيتوجه إلى الإسكندرية غدا الإثنين لمؤازرة الفريق في مباراة المصري في الدوري الممتاز.

واختتم لبيب بأنه تم عقد اجتماع اليوم مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث قام الوزير بتكريم المجلس السابق، وقمنا وتسليم المهمة للمجلس الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.