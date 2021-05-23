يغازل ريال مدريد؟ مبابي : أريد التواجد في مشروع قوي.. سنرى ما سيحدث مع سان جيرمان الأحد، 23 مايو 2021 - 22:16 كتب : FilGoal كيليان مبابي - باريس سان جيرمان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان نرشح لكم أخر الأخبار اتحاد الكرة يعلن تعديلات مواعيد الجولات 26 و27 و28 من الدوري 4 دقيقة | الدوري المصري خبر في الجول - طرح تذاكر السوبر الإفريقي للحجز.. والكشف عن عدد الجماهير 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا يغازل ريال مدريد؟ مبابي : أريد التواجد في مشروع قوي.. سنرى ما سيحدث مع سان جيرمان 33 دقيقة | أوروبا الهلال زعيم الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي 38 دقيقة | السعودية ديشامب: بعد أن وصفني بنزيمة بالعنصري لم أعد نفس الشخص أبدا ساعة | أوروبا في الدرجة الثانية - فاركو يكتسح دمنهور ويزاحم الحرس في الصدارة.. وهزيمة البلدية ساعة | الدوري المصري مباشر في فرنسا - بريست (0) (2) سان جيرمان.. أنجيه (1) (2) ليل ساعة | الدوري الفرنسي انتهى صراع الأبطال – بولونيا (1)-(4) يوفنتوس.. أتالانتا (0)-(2) ميلان.. نابولي (1)-(1) فيرونا.. الكبار إلى الأبطال 2 ساعة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول - طرح تذاكر السوبر الإفريقي للحجز.. والكشف عن عدد الجماهير انتهى صراع الأبطال – بولونيا (1)-(4) يوفنتوس.. أتالانتا (0)-(2) ميلان.. نابولي (1)-(1) فيرونا.. الكبار إلى الأبطال مباشر في فرنسا - بريست (0) (2) سان جيرمان.. أنجيه (1) (2) ليل خبر في الجول - اتحاد الكرة يرد على الأهلي بصحة مشاركة سيف جعفر مع الزمالك أس: راموس لن يلعب الأولمبياد.. مدرب إسبانيا يريد استدعاء من وصلوا به إلى طوكيو الأكثر مشاهدة 1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 3 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش أمس اليوم غدا دوري أبطال إفريقيا (3) 2 الترجي (2)0 شباب بلوزداد انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 الوداد الرياضي 0 مولودية الجزائر انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 ماميلودي صنداونز 1 الأهلي انتهت دوري أبطال إفريقيا 3 سيمبا 0 كايزر تشيفز انتهت الدوري الإسباني 2 ريال مدريد 1 فياريال انتهت الدوري الإنجليزي 2 ليفربول 0 كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي 2 ليستر سيتي 4 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الإنجليزي 2 أستون فيلا 1 تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي 5 مانشستر سيتي 0 إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي 1 ولفرهامبتون 2 مانشستر يونايتد انتهت الدوري المصري - الزمالك - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الإسماعيلي - مصر للمقاصة لم تبدأ 19:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - منتخب السويس - نادي زد لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - المريخ - الداخلية لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - بتروجت - جمهورية شبين لم تبدأ 16:00 قد ينال إعجابك