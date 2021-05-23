ديشامب: بعد أن وصفني بنزيمة بالعنصري لم أعد نفس الشخص أبدا

فضّل ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا، عدم التعمق في خلافاته القديمة مع لاعبه كريم بنزيمة.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد فرنسا

ديشامب اتخذ قرارا مفاجئا بعودة بنزيمة لمنتخب فرنسا بعد غياب 6 سنوات، على خلفية تألقه الهائل مع ريال مدريد هذا الموسم.

وقال ديشامب عبر محطة "تيليفوت" الفرنسية: "لن أتحدث عن المناقشة التي جمعتني بـ بنزيمة".

وتابع: "لكن هذا النقاش كان طويلا جدا جدا، تبادلنا بعض الأفكار، لن أقول متى أو كيف أو إن كان قبل عودة بنزيمة".

وواصل: "في السابق لم يكمل بنزيمة الشروط للانضمام، أمّا اليوم فهو يكملها".

وأشار: "لو اتخذت قرار عودته فهذا لأنه كان جيدا".

وأضاف في انزعاج: "تريدون دفعي للحديث عن أمور سيئة... لقد وصفني بالعنصري على سبيل المثال. منذ ذلك اليوم لم أعد نفس الشخص، لم أعد أرى الأمور بنفس المنظور، انفصلت عن كل شيء، فقد كان ذلك تصريحا عنيفا جدا".

وأتم: "الأهم الآن هو اليوم وغدا، وعدم تواجده في السابق لم يمنع تحقيق فرنسا لنتائج مميزة".

وتواجد بنزيمة في قائمة فرنسا النهائية المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في يورو 2020 الشهر المقبل.

وابتعد بنزيمة لسنوات طويلة عن منتخب فرنسا على خلفية قضية اتهامه بابتزاز ماتيو فالبوينا زميله السابق في الديوك.