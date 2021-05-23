بعد مسيرة استمرت 45 عاما.. روي هودسون يعتزل التدريب

الأحد، 23 مايو 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

روي هودسون - الصورة من موقع coachesvoice

بعد مسيرة طويلة ومليئة بالمحطات الكبيرة، وضع روي هودسون المدرب الإنجليزي المخضرم حدا لنهاية مسيرته التدريبية.

واعتزل روي هودسون التدريب بعد نهاية موسمه رفقة كريستال بالاس، كآخر محطاته التدريبية.

صاحب الـ73 عاما سينضم إلى لجنة مراجعة كرة القدم الحكومية في بريطانيا، والمكونة من 11 عضوا.

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وستكون اللجنة منوطة بتحديد توصيات لتطوير كرة القدم وكيفية منح المشجعين صوتًا أعلى في إدارة كرة القدم.

روي هودسون بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في كريستال بالاس عام 1965، قبل أن يعتزل اللعب عام 1976.

في نفس العام، بدأ هودسون مسيرته التدريبية الطويلة، وكانت أولى محطاته الكبيرة عام 1995 رفقة إنتر ميلان، إذ حصل معهم على وصافة كأس الاتحاد الأوروبي.

هودسون في مسيرته تولى أيضا تدريب منتخب الإمارات بين 2002 إلى 2004، وفنلندا من 2006 إلى 2007.

وكانت العودة إلى إنجلترا عبر فولام عام 2007، حيث استمر معهم حتى 2010 وحصل مجددا على وصافة كأس الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحطة الأكبر على صعيد الأندية بعدها رفقة ليفربول بموسم 2010-2011، قبل تولي تدريب وست بروميتش ألبيون في موسم 2011-2012.

روي هودسون بعد ذلك تولى تدريب منتخب إنجلترا في أكبر مناصبه التدريبية، واستمر معهم من 2012 إلى 2016، حيث قادهم في يورو 2012 وكأس العالم 2014، ويورو 2016.

وبعد إنجلترا، كانت محطته الأخيرة مع كريستال بالاس، والتي استمرت منذ 2017 وحتى اليوم بنهاية موسم 2020/2021.

اليوم، كانت مباراة روي هودسون الأخيرة مع كرة القدم، والتي خسرها أمام ليفربول بهدفين مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد.

روي هودسون كريستال بالاس
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