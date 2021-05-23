تتجدد المواجهة.. الرجاء يدهس أورلاندو ويضرب موعدا متكررا مع بيراميدز

تأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بفوزه العريض على ضيفه أورلاندو بايرتس برباعية دون رد في ملعب محمد الخامس بإياب ربع النهائي.

وسجّل الرجاء رباعيته في الشوط الأول عن طريق الكونغولي بن مالانجو الذي افتتح واختتم الأهداف في الدقيقتين 6 و36، فيما سجل زكريا الوردي الهدف الثاني في الدقيقة 22، وسجل سفيان رحيمي الثالث في الدقيقة 31.

وبات مالانجو على بُعد هدفٍ واحد من معادلة البوركينابي محمد علي ديالو صاحب الـ28 هدفًا وهو الهداف التاريخي للرجاء من بين اللاعبين الأجانب.

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وكان الرجاء قد تعادل بهدف لكل طرف في الذهاب بـ جنوب إفريقيا، ليفوز 5-1 في مجموع المباراتين.

وسيكون الرجاء على موعد مع مواجهة بيراميدز المصري في نصف النهائي الذي تأهل بدوره بعد تجاوزه إنيمبا النيجيري في ربع النهائي.

وتتكرر المواجهة بين الفريقين بعد أن تواجدا في نفس المجموعة الرابعة بالنسخة الحالية.

وفاز الرجاء وقتها ذهابا وإيابا وتصدر المجموعة، فيما تأهل بيراميدز بالمركز الثاني.

وتقام مباراة الذهاب في القاهرة والإياب في الدار البيضاء بالأيام العشر الأخيرة من شهر يونيو.

وسبق للرجاء الفوز بكأس الكونفدرالية عام 2018 تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو.

كما فاز بكأس الاتحاد الإفريقية 2003، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.