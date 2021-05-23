وست هام إلى الدوري الأوروبي.. وأرسنال يغيب عن أوروبا لأول مرة منذ ربع قرن

تأهل وست هام يونايتد إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه ساوثامبتون بثلاثية دون رد في ملعب لندن.

وسجّل بابلو فورنالس ثنائية سريعة في الشوط الأول، قبل أن يضيف ديكلان رايس هدفا ثالثا للهامرز في الدقائق الأخيرة.

ليرفع وست هام رصيده إلى 65 نقطة احتل بها المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

فيما تجمّد رصيد ساوثامبتون عند 43 نقطة في المركز 15.

وكان الانتصار حاسما لـ وست هام في تأهله إلى الدوري الأوروبي، لأن خسارته كانت ستكتفي بإيصاله إلى دوري المؤتمر الأوروبي الذي بات من نصيب توتنام هوتسبير.

وشهدت المباراة مشاركة القائد مارك نوبل مع فريقه وست هام يونايتد للمرة الأخيرة، إذ يعتزل كرة القدم بنهاية هذا الموسم.

ودخل نوبل بدلا من جارود باون في الدقيقة 84، ليكمل 526 مباراة مع الهامرز في مختلف المسابقات، سجل خلالها 60 هدفا وصنع 61.

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وفقد أرسنال فرصة المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، رغم فوزه على ضيفه برايتون هوف ألبيون بهدفين دون رد في ملعب الإمارات.

وسجّل نيكولاس بيبي هدفي اللقاء في الدقيقتين 49 و60.

ليرفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثامن غير المؤهل لأي مسابقة أوروبية.

وتواجد محمد النني على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة.

وكان أرسنال قريبا من التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي لو تواجد في المركز السابع، لكن عودة غريمه وجاره توتنام هوتسبير المتأخرة أمام ليستر سيتي في نفس التوقيت أعطت بطاقة التأهل للديوك.

ويعد ذلك الغياب الأوروبي هو الأول لـ أرسنال منذ 1995\1996، أي منذ قبل حقبة أرسين فينجر.