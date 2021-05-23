في ليلة الختام ووداع أجويرو وماتا وسانتو.. سيتي يضرب إيفرتون بخماسية ويونايتد يهزم ولفرهامبتون

ودع مانشستر سيتي وجماهيره مهاجم ونجم الفريق سيرجيو أجويرو، خلال مباراة إيفرتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على إيفرتون بخماسية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي وبحضور الجماهير.

ورفع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي رصيده إلى النقطة 86، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 59 في المركز العاشر.

وصف المباراة

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 7 عن طريق النجم كيفين دي بروين من صناعة رياض محرز.

ثم أضاف جابريال جيسوس الهدف الثاني لأبطال الدوري في الدقيقة 14 بصناعة دي بروين.

وجاء الدور على فيل فودين ليسجل الهدف الثالث للسماوي في الدقيقة 53 بعد تمريرة من رحيم ستيرلينج.

وداع أجويرو

وشارك سيرجيو أجويرو في المباراة بدلا من رياض محرز، ليخوض آخر لقاء له مع مانشستر سيتي ويودع الجماهير بملعب الاتحاد.

وفي مباراته الأخيرة على ملعب الفريق ودع سيرجيو أجويرو جماهير مانشستر سيتي وسجل الهدفين الرابع والخامس لفريقه في الدقيقتين 71 و76.

وأنهى المهاجم الأرجنتيني مسيرته مع مانشستر سيتي التي استمرت لمدة 10 مواسم برقم قياسي وهو اللاعب الأكثر تسجيلا لفريق واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 184 هدفا.

ويتبقى لأجويرو مباراة واحدة مع مانشستر سيتي وهي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي يوم 29 مايو الجاري في البرتغال.

ولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد

في مباراة أخرى فاز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من الدوري.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 74 في وصافة الدوري خلف مانشستر سيتي البطل.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 45 في المركز الـ13.

وخاض مانشستر يونايتد المباراة بمجموعة من البدلاء والناشئين استعدادا لنهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال الإسباني.

سجل ثنائية مانشستر يونايتد كل من أنتوني إيلانجا وخوان ماتا من ضربة جزاء، بينما جاء هدف الولفز الوحيد عن طريق نيلسون سيميدو.

وخاض خوان ماتا مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد بعد مسيرة بدأت مع الشياطين الحمر منذ عام 2014.

كما ودع نادي ولفرهامبتون مدربه نونو سبريتو سانتو الذي خاض المباراة الأخيرة له مع الفريق.