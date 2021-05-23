في ليلة الختام ووداع أجويرو وماتا وسانتو.. سيتي يضرب إيفرتون بخماسية ويونايتد يهزم ولفرهامبتون

الأحد، 23 مايو 2021 - 19:00

كتب : عمرو عبد المنعم

سيرجيو أجويرو - كيفين دي بروين

ودع مانشستر سيتي وجماهيره مهاجم ونجم الفريق سيرجيو أجويرو، خلال مباراة إيفرتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على إيفرتون بخماسية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي وبحضور الجماهير.

ورفع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي رصيده إلى النقطة 86، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 59 في المركز العاشر.

أخبار متعلقة
بعد الهبوط.. رونالدو يقيل سيرخيو من تدريب بلد الوليد عودة بوخوم وجروثر فيورث للدوري الألماني الممتاز.. ومرموش يودع سانت باولي إنتر يختتم الدوري الإيطالي بخماسية في شباك أودينيزي

وصف المباراة

Image

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 7 عن طريق النجم كيفين دي بروين من صناعة رياض محرز.

ثم أضاف جابريال جيسوس الهدف الثاني لأبطال الدوري في الدقيقة 14 بصناعة دي بروين.

وجاء الدور على فيل فودين ليسجل الهدف الثالث للسماوي في الدقيقة 53 بعد تمريرة من رحيم ستيرلينج.

وداع أجويرو

وشارك سيرجيو أجويرو في المباراة بدلا من رياض محرز، ليخوض آخر لقاء له مع مانشستر سيتي ويودع الجماهير بملعب الاتحاد.

وفي مباراته الأخيرة على ملعب الفريق ودع سيرجيو أجويرو جماهير مانشستر سيتي وسجل الهدفين الرابع والخامس لفريقه في الدقيقتين 71 و76.

وأنهى المهاجم الأرجنتيني مسيرته مع مانشستر سيتي التي استمرت لمدة 10 مواسم برقم قياسي وهو اللاعب الأكثر تسجيلا لفريق واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 184 هدفا.

ويتبقى لأجويرو مباراة واحدة مع مانشستر سيتي وهي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي يوم 29 مايو الجاري في البرتغال.

ولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد

في مباراة أخرى فاز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من الدوري.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 74 في وصافة الدوري خلف مانشستر سيتي البطل.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 45 في المركز الـ13.

وخاض مانشستر يونايتد المباراة بمجموعة من البدلاء والناشئين استعدادا لنهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال الإسباني.

سجل ثنائية مانشستر يونايتد كل من أنتوني إيلانجا وخوان ماتا من ضربة جزاء، بينما جاء هدف الولفز الوحيد عن طريق نيلسون سيميدو.

وخاض خوان ماتا مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد بعد مسيرة بدأت مع الشياطين الحمر منذ عام 2014.

كما ودع نادي ولفرهامبتون مدربه نونو سبريتو سانتو الذي خاض المباراة الأخيرة له مع الفريق.

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد إيفرتون ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي أجويرو
نرشح لكم
أخر الأخبار
ديشامب: بعد أن وصفني بنزيمة بالعنصري لم أعد نفس الشخص أبدا 12 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية - فاركو يكتسح دمنهور ويزاحم الحرس في الصدارة.. وهزيمة البلدية 24 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في فرنسا - بريست (0) (0) سان جيرمان.. أنجيه (0) (1) ليل.. نيمار يهدر ركلة جزاء 44 دقيقة | الدوري الفرنسي
مباشر صراع الأبطال – بولونيا (0)-(3) يوفنتوس.. أتالانتا (0)-(1) ميلان ونابولي (0)-(0) فيرونا 55 دقيقة | الدوري الإيطالي
بعد مسيرة استمرت 45 عاما.. روي هودسون يعتزل التدريب ساعة | الدوري الإنجليزي
شبيبة القبائل والقطن يتجنبان ريمونتادا الصفاقسي ودياراف.. ويلتقيان في نصف نهائي الكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية
عمر رضوان لـ في الجول: إصابتي بجزع في الرباط الصليبي.. وأعود خلال 3 أسابيع ساعة | الدوري المصري
تتجدد المواجهة.. الرجاء يدهس أورلاندو ويضرب موعدا متكررا مع بيراميدز ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 3 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك