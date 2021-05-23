صلاح يخسر السباق بفارق هدف.. كين يستعيد الحذاء الذهبي بعد 3 سنوات

فاز هاري كين لاعب توتنام هوتسبير بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي موسم 2020\2021.

وأنهى كين الموسم بـ23 هدفًا، ليتفوق على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 22 هدفا.

وحسم كين السباق في الجولة الأخيرة أمام ليستر سيتي بتسجيله هدف فريقه الأول، فيما عجز صلاح عن هز شباك كريستال بالاس، ليستقر اللقب في خزانة قائد إنجلترا.

وفوّت صلاح فرصة حصد الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن فاز به منفردًا في 2018، وبالمشاركة مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج في 2019.

فيما استعاد كين الحذاء الذهبي الذي فاز به مرتين سابقتين في 2016 و2017.

ورفع كين رصيد توتنام من جوائز الحذاء الذهبي إلى 4، منها 3 بواسطته، وواحدة عن طريق تيدي شيرينجهام في 1993.

ورغم فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي، فإن كين بعيد للغاية عن صدارة الحذاء الذهبي الأوروبي.

المهاجم الإنجليزي حصد 46 نقطة، مما يضعه في المركز العاشر قاريًا في سباق يتزعمه روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ صاحب الـ82 نقطة.

وخلف كين نظيره جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الذي حصد لقب الهداف في الموسم الماضي برصيد 23 هدفا.

وحقق لاعبان إنجليزيان مختلفان لقب الهداف في موسمين متتاليين لأول مرة منذ 1997 و1998 عندما فعلها ديون دبلين مع كوفنتري سيتي، ثم مايكل أوين مع ليفربول.

وقد يكون هدف كين في شباك ليستر هو الأخير له بقميص توتنام هوتبير بعد أن صرّح الأسبوع الماضي برغبته في الرحيل والفوز بالألقاب.