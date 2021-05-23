لأول مرة منذ القمة.. البنا يعود ليحكّم للزمالك أمام المصري

الأحد، 23 مايو 2021 - 17:36

كتب : أحمد الخولي

محمود البنا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والمصري غدًا الإثنين بالجولة 24 من الدوري الممتاز.

ويعاون البنا الثنائي سمير جمال وأحمد صلاح كحكمي راية، وأحمد العباسي كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو يتواجد محمود عباس قابيل، ويعاونه أحمد جمال.

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البنا (34 عاما) أدار مباراة القمة التي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك يوم 18 أبريل الماضي بهدفين مقابل هدف واحد.

كما أدار انتصار الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد في الدور الأول للموسم الحالي.

وأشرف البنا وطاقمه على تحكيم مباراة الصفاقسي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في ذهاب كأس الكونفدرالية الإفريقية قبل حوالي أسبوع.

وأدار البنا 21 مباراة إجمالًا للزمالك، خرج الأبيض فائزًا في 12 منها، وتعادل 5، وخسر 4.

كما حكّم للمصري 16 مباراة، انتصر فيها أبناء بورسعيد 7 مرات وتعادلوا 5 وخسروا 4.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الأهلي الذي خاض 19 مباراة.

بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 23 مباراة.

الزمالك المصري في الدوري الدوري المصري
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