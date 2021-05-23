لجنة حسين لبيب تتسلم إدارة نادي الزمالك

الأحد، 23 مايو 2021 - 17:36

كتب : إبراهيم رمضان

حسين لبيب - رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك

تسلمت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مهام إدارة القلعة البيضاء من اللجنة الثلاثية التي تقدمت باستقالتها من إدارة النادي.

وتمت عملية تسليم مجلس إدارة الزمالك في مقر وزارة الشباب والرياضة خلال الجلسة التي عقدها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللجنة السابقة لإدارة النادي واللجنة الجديدة عصر اليوم الأحد.

وحرص وزير الرياضة على تكريم المستشار عماد عبدالعزيز والمستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي.

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بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية ووجه الشكر لهم على الفترة الماضية.

وكان وزير الرياضة قرر تعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا ومحمد الإتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني برزي وعمرو أدهم وحسام المندوه وحسين السيد أعضاء.

بجانب حسين السمري مديرا تنفيذيا وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

الزمالك حسين لبيب
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