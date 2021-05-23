بيراميدز يبطل سحر إنيمبا ويعبر لنصف نهائي الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي

تأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية 2020-2021 بإقصائه لمضيفه إنيمبا النيجيري من الدور ربع النهائي بالتعادل بهدف لمثله اليوم الأحد.

وعبر بيراميدز عقبة إنيمبا بالتفوق بنتيجة 5-2 في مجموع المواجهتين ليواصل مشواره في البطولة القارية ويصل نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز في الدقيقة 32 بينما أحرز ايوالا أنايو هدف إنيمبا في الدقيقة 40 والذي لم يكن كافيا للأخير.

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تألق الشناوي

قبل المباراة نشب شجار بين مسؤولي وجمهور إنيمبا، والجهاز الإداري لبيراميدز، بعدما أزال عمال غرفة ملابس الأخير بعض السحر وأرجل قردة من أحد المرميين، وفقا لما ذكره النادي المصري في بيان.

وانطلقت المباراة بضغط قوي للمضيف الساعي لتسجيل أكثر من هدف للتأهل وتألق الحارس أحمد الشناوي أكثر من مرة لينقذ مرمى بيراميدز.

وفي الدقيقة 33 باغت إبراهيم عادل منافسه بتسديدة ساقطة رائعة سكنت الشباك ليتقدم بيراميدز ويحبط النيجيريين.

واضطر بيراميدز لإجراء تبديل في الدقيقة 37 بنزول الحارس شريف إكرامي بدلا من الشناوي الذي تعرض لإصابة.

وفي الدقيقة 40 أدرك إنيمبا التعادل بتسديدة قوية ايوالا أنايو من خارج منطقة الجزاء ليحيي آماله في المواجهة.

وكاد إسلام عيسى يتقدم لبيراميدز مرة أخرى في الدقيقة 56 بعدما سدد بقوة لكن تألق حارس إنيمبا، قبل أن يحاول اللاعب مرة أخرى إثر ركلة ركنية لكن العارضة أنقذت الفريق المضيف.

وشارك عبد الله السعيد قائد بيراميدز في الدقيقة 65 بدلا من رمضان صبحي، وفي الدقيقة 76 دفع المدرب رودولفو أروابارينا بأحمد توفيق ودودو الجباس بدلا من محمود حمادة وإبراهيم عادل.

وواصل إنيمبا ضغطه وتألق أحمد فتحي في إبعاد كرة عرضية وتصدى إكرامي لتسديدة قوية في الدقيقة 77.

وكاد إريك تراوري يقتنص الفوز لكنه سدد في يد الحارس في الدقيقة 93.

وسيلعب بيراميدز ضد الرجاء المغربي أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي.

وسيستضيف بيراميدز لقاء الذهاب في مصر في 20 يونيو وبعد أسبوع يخوض الإياب.