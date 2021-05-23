بيراميدز: الاعتداء على عامل غرفة ملابس الفريق بعدما أزال أشياء من المرمى

الأحد، 23 مايو 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنيمبا

قال بيراميدز في بيان صحفي إن أشخاصا اعتدوا بالضرب على عامل غرفة ملابس الفريق بعدما أزال أشياء من المرمى، وذلك قبل مباراة النادي ضد مضيفه إنيمبا اليوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وجاء في بيان بيراميدز "تعرضت البعثة لمضايقات وتعنت شديد من جانب مسؤولي إنيمبا وبعض الجماهير وسط تحفز شديد ضد كل من ينتمي لفريق بيراميدز داخل الملعب".

وأضاف "نشبت أكثر من مشادة ومشاجرة افتعلها مسؤولو وجماهير إنيمبا مع الجهاز الإداري لبيراميدز وتدخل الأمن لفضها والفصل بين الطرفين في ظل تعنت شديد تجاه البعثة".

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وأردف "اكتشف عمال غرف ملابس بيراميدز بعض السحر وأرجل قرود في الشباك وأزالها العمال واعترض بعض الجماهير على إزالة تلك الأشياء وحدثت بعض المشادات، واعتدى البعض بالضرب على أحد عمال غرف ملابس بيراميدز وتدخل الأمن لفض المشاجرة التي حدثت داخل الملعب".

ويحل بيراميدز ضيفا على إنيمبا بعدما حقق أسبقية ممتازة بالفوز ذهابا في القاهرة بنتيجة 4-1.

وانطلقت المباراة في تمام الثالثة عصرا. (تابعها من هنا)

وإذا عبر بيراميدز عقبة إنيمبا سيواجه الرجاء المغربي أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقتها سيستضيف بيراميدز لقاء الذهاب في مصر في 20 يونيو وبعد أسبوع يخوض الإياب.

بيراميدز إنيمبا الكونفدرالية
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