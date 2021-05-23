أمير توفيق يشرح لـ في الجول تفاصيل اتفاق الأهلي مع راعي قميصه لمباراة السوبر الإفريقي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، تفاصيل اتفاق النادي مع الراعي الذي سيظهر شعاره على قميص الفريق في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

ويواجه الأهلي نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر، في الدوحة.

وقال توفيق لـ FilGoal.com: "مباراة السوبر الإفريقي ذات حقوق منفصلة عن حقوق الرعاية الأصلية للنادي".

وأوضح "بالتالي كان يجب توفير راع منفصل للمباراة كاستثمار جديد للنادي يحقق موارد مالية جديدة وإضافية، وكان الاتفاق مع شركة رفكو العقارية".

وأكمل "الاتفاق مرض ومناسب وبرقم مالي جيد، حيث سيكون شعار الشركة هو الشعار الإعلاني الوحيد على قميص الأهلي خلال المباراة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

وأتم توفيق "القمصان الخاصة بالمباراة تم شحنها بالفعل على طائرة الفريق المتجهة من جنوب إفريقيا إلى الدوحة".