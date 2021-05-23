انتهت في إفريقيا - إنيمبا (1) (1) بيراميدز
الأحد، 23 مايو 2021 - 14:41
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة بيراميدز ومضيفه إنيمبا اليوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.
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نهاية المباراة
ق90: ثلاث دقائق كوقت بديل
ق85: هدوء تام في اللقاء
ق77: إكرامي يتصدى لتسديدة قوية
ق76: دودو الجباس وأحمد توفيق يشاركان بدلا من إبراهيم عادل ومحمود حمادة
ق72: تدخل رائع من فتحي أبعد به فرصة خطيرة لإنيمبا بعد تمريرة عرضية أرضية من اليمين
ق65: عبد الله السعيد يشارك بدلا من رمضان صبحي
ق59: بطاقة صفراء لإكرامي أشهرها الحكم الذي رأى أن الأول سقط أرضا لإهدار الوقت
ق56: إسلام عيسى يسدد الكرة صوب المرمى والعارضة تنقذ إنيمبا
ق55: اختراق ممتاز لإسلام عيسى في منطقة جزاء إنيمبا ويسدد الكرة لكن الحارس يبعدها إلى ركلة ركنية
ق50: سيطرة لبيراميدز وتصل الكرة لإبراهيم عادل لكن يتدخل دفاع إنيمبا ويبعد الخطورة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
دقيقتان مضافتان كوقت بديل للشوط الأول
ق40: هدف التعادل لإنيمبا سجله ايوالا انايو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
ق37: شريف إكرامي يدخل بديلا للشناوي في تبديل اضطراري أول لبيراميدز
ق35: إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز
ق33: جوووووووووووووول! إبراهيم عادل يسجل هدفا رائعا بتسديدة ساقطة ليتقدم بيراميدز
ق31: أوووووو! تسديدة قوية لإنيمبا تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى بيراميدز
ق23: الشناوي يتصدى بشكل رائع لتسديدة من إنيمبا ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية
ق18: جبهة يمنى قوية لإنيمبا يحاول عن طريقها اختراق دفاع بيراميدز
ق12: أحمد الشناوي ينقذ فرصة مؤكدة بعد انفراد لاعب إنيمبا من جهة اليمين
ق5: ضغط قوي للمضيف
انطلاق المباراة
اللقاء ينطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة
يدخل بيراميدز المباراة بأسبقية ممتازة بعد فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 4-1
بيراميدز أصدر بيانا قال فيه إن مسؤولي إنيمبا اعتدوا على عامل غرفة ملابس الفريق بعدما أزال أشياء من المرمى