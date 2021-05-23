انتهت في إفريقيا - إنيمبا (1) (1) بيراميدز

الأحد، 23 مايو 2021 - 14:41

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنيمبا

تابع مباشرة مباراة بيراميدز ومضيفه إنيمبا اليوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

-----

نهاية المباراة

ق90: ثلاث دقائق كوقت بديل

ق85: هدوء تام في اللقاء

ق77: إكرامي يتصدى لتسديدة قوية

ق76: دودو الجباس وأحمد توفيق يشاركان بدلا من إبراهيم عادل ومحمود حمادة

ق72: تدخل رائع من فتحي أبعد به فرصة خطيرة لإنيمبا بعد تمريرة عرضية أرضية من اليمين

ق65: عبد الله السعيد يشارك بدلا من رمضان صبحي

ق59: بطاقة صفراء لإكرامي أشهرها الحكم الذي رأى أن الأول سقط أرضا لإهدار الوقت

ق56: إسلام عيسى يسدد الكرة صوب المرمى والعارضة تنقذ إنيمبا

ق55: اختراق ممتاز لإسلام عيسى في منطقة جزاء إنيمبا ويسدد الكرة لكن الحارس يبعدها إلى ركلة ركنية

ق50: سيطرة لبيراميدز وتصل الكرة لإبراهيم عادل لكن يتدخل دفاع إنيمبا ويبعد الخطورة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

دقيقتان مضافتان كوقت بديل للشوط الأول

ق40: هدف التعادل لإنيمبا سجله ايوالا انايو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق37: شريف إكرامي يدخل بديلا للشناوي في تبديل اضطراري أول لبيراميدز

ق35: إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز

May be an image of 1 person and standing

ق33: جوووووووووووووول! إبراهيم عادل يسجل هدفا رائعا بتسديدة ساقطة ليتقدم بيراميدز

ق31: أوووووو! تسديدة قوية لإنيمبا تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى بيراميدز

ق23: الشناوي يتصدى بشكل رائع لتسديدة من إنيمبا ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية

ق18: جبهة يمنى قوية لإنيمبا يحاول عن طريقها اختراق دفاع بيراميدز

ق12: أحمد الشناوي ينقذ فرصة مؤكدة بعد انفراد لاعب إنيمبا من جهة اليمين

ق5: ضغط قوي للمضيف

انطلاق المباراة

اللقاء ينطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

يدخل بيراميدز المباراة بأسبقية ممتازة بعد فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 4-1

بيراميدز أصدر بيانا قال فيه إن مسؤولي إنيمبا اعتدوا على عامل غرفة ملابس الفريق بعدما أزال أشياء من المرمى

بيراميدز إنيمبا الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيرارد مورينو يحصد جائزة "زارا" للموسم الثاني على التوالي 4 ساعة | الدوري الإسباني
الخارق أوبلاك يفوز بجائزة زامورا للمرة الخامسة 5 ساعة | الدوري الإسباني
الأسطورة ميسي يفوز بجائزة بيتشيتشي ويحطم رقم دي ستيفانو وهوجو سانشيز 5 ساعة | الدوري الإسباني
بعثة الأهلي تصل الدوحة لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي 5 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
موسم صفري.. براجا يحصد كأس البرتغال على حساب بنفيكا في نهائي شرس 5 ساعة | أوروبا
اسكواش - نوران جوهر: لم أقدم أفضل ما لدي في الجونة.. أتعامل بخبرتي للتغلب على غياب المدربين 5 ساعة | رياضات أخرى
إبراهيم عبد الله: لم يتدخل أحد في قرار رحيل باتشيكو.. وهذا موقفي من انتخابات الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
محمد صلاح لجماهير ليفربول: مررنا بما يحطم أي فريق.. لكن ليس نحن 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك