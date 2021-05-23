انتهت في إفريقيا - إنيمبا (1) (1) بيراميدز

تابع مباشرة مباراة بيراميدز ومضيفه إنيمبا اليوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

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نهاية المباراة

ق90: ثلاث دقائق كوقت بديل

ق85: هدوء تام في اللقاء

ق77: إكرامي يتصدى لتسديدة قوية

ق76: دودو الجباس وأحمد توفيق يشاركان بدلا من إبراهيم عادل ومحمود حمادة

ق72: تدخل رائع من فتحي أبعد به فرصة خطيرة لإنيمبا بعد تمريرة عرضية أرضية من اليمين

ق65: عبد الله السعيد يشارك بدلا من رمضان صبحي

ق59: بطاقة صفراء لإكرامي أشهرها الحكم الذي رأى أن الأول سقط أرضا لإهدار الوقت

ق56: إسلام عيسى يسدد الكرة صوب المرمى والعارضة تنقذ إنيمبا

ق55: اختراق ممتاز لإسلام عيسى في منطقة جزاء إنيمبا ويسدد الكرة لكن الحارس يبعدها إلى ركلة ركنية

ق50: سيطرة لبيراميدز وتصل الكرة لإبراهيم عادل لكن يتدخل دفاع إنيمبا ويبعد الخطورة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

دقيقتان مضافتان كوقت بديل للشوط الأول

ق40: هدف التعادل لإنيمبا سجله ايوالا انايو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق37: شريف إكرامي يدخل بديلا للشناوي في تبديل اضطراري أول لبيراميدز

ق35: إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز

ق33: جوووووووووووووول! إبراهيم عادل يسجل هدفا رائعا بتسديدة ساقطة ليتقدم بيراميدز

ق31: أوووووو! تسديدة قوية لإنيمبا تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى بيراميدز

ق23: الشناوي يتصدى بشكل رائع لتسديدة من إنيمبا ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية

ق18: جبهة يمنى قوية لإنيمبا يحاول عن طريقها اختراق دفاع بيراميدز

ق12: أحمد الشناوي ينقذ فرصة مؤكدة بعد انفراد لاعب إنيمبا من جهة اليمين

ق5: ضغط قوي للمضيف

انطلاق المباراة

اللقاء ينطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

يدخل بيراميدز المباراة بأسبقية ممتازة بعد فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 4-1

بيراميدز أصدر بيانا قال فيه إن مسؤولي إنيمبا اعتدوا على عامل غرفة ملابس الفريق بعدما أزال أشياء من المرمى