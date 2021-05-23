جوارديولا: أجويرو يمكنه اللعب وتسجيل الأهداف حتى سن الـ40

الأحد، 23 مايو 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي - كريستال بالاس

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأن سيرجيو أجويرو سيواصل تسجيل الأهداف لسنوات عديدة قادمة.

أجويرو سيودع جماهير سيتي يوم الأحد حين يلعب مباراته الأخيرة على ملعب الفريق أمام إيفرتون ضمن الجولة الختامية لموسم الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أولا وقبل كل شيء لاب د أن أقول إن أجويرو شخص لطيف ومضحك بشكل لا يصدق ومتواضع بالنظر إلى أنه أحد أساطير اللعبة".

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وأضاف "إنه محبوب بشكل لا يصدق من قبل كل عمال النادي، إنه شخص لطيف للغاية وجودته لا خلاف عليها بغض النظر عن الأرقام".

وتابع حديثه عن نجمه الأرجنتيني قائلا "هدفه الأخير أمام كريستال بالاس يوضح إحساسه الفريد بالمرمى".

وواصل "لقد سيطر على الكرة، وتقدم خطوتين أو 3 خطوات بالكثير من السرعة ثم سجل بطريقة رائعة".

وأكمل "أجويرو يمكنه اللعب وتسجيل الأهداف حتى سن الـ40، وهذا يعتمد على حالته البدنية".

وأتم المدرب الإسباني "عندما تكون حالته البدنية جيدة يمكنه فعل ما يشاء".

ويستعد أجويرو لآخر مباراتين مع سيتي، الأولى ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، والثانية ضد تشيلسي يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج أجويرو بـ15 لقبا مع سيتي.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب الأسبق لأتليتكو مدريد سينضم إلى برشلونة.

سيرجيو أجويرو بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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