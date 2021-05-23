تشكيل بيراميدز - تراوري مهاجم.. والشناوي ورمضان وإسلام عيسى يواجهون إنيمبا

الأحد، 23 مايو 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

صورة جماعية لـ بيراميدز - الصور من حساب بيراميدز الرسمي

أعلن بيراميدز تشكيله لمباراة اليوم الأحد ضد مضيفه إنيمبا النيجيري في إياب ربع نهائي الكونفدرالية 2020-2021.

ويدخل بيراميدز المباراة بأسبقية ممتازة بعد فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 4-1.

وأجرى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا 4 تبديلات على التشكيل الذي خاض به لقاء الذهاب في ملعب 30 يونيو.

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وجاء التشكيل:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي

وسط الملعب: رمضان صبحي - نبيل عماد "دونجا" - إسلام عيسى - محمود حمادة - إبراهيم عادل

الهجوم: إريك تراوري

الاحتياطي: شريف إكرامي - أحمد منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - دودو الجباس - دييجو رولان

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 4.

وإذا عبر بيراميدز عقبة إنيمبا سيواجه الرجاء المغربي أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقتها سيستضيف بيراميدز لقاء الذهاب في مصر في 20 يونيو وبعد أسبوع يخوض الإياب.

بيراميدز الكونفدرالية
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