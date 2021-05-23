كاف يعلن: كأس السوبر بين الأهلي ونهضة بركان في فقاعة طبية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي مساء الجمعة المقبل ستقام في بيئة آمنة بيولوجيًا (فقاعة طبية).

وتنص قواعد الفقاعة الطبية للاحتراز من فيروس كورونا، على عدم اختلاط أي شخص من داخل الفقاعة، بأي شخص خارجها.

وأفاد كاف في بيان عبر موقعه "مباراة السوبر تجمع الأهلي بطل دوري الأبطال 2019-2020 ونهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية 2019-2020 على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة عاصمة قطر".

وأضاف البيان "يعني ذلك أن كلا الفريقين والمسؤولين الذين سيشاركون في المباراة سيكونون في فقاعة بيولوجية عند الوصول".

وتابع البيان "يتضمن ذلك المباراة التي تُلعب خلف أبواب مغلقة وعدم الاتصال بأشخاص خارج البيئة الآمنة بيولوجيا قبل المباراة".

وأتم "هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها الاتحاد الإفريقي نظام فقاعة بيولوجية كاملة في مباراة منذ بداية وباء فيروس كورونا العام الماضي".

وكانت قطر قد اتبعت نظام الفقاعة الطبية في بطولة كأس العالم للأندية 2020 فبراير الماضي والتي شارك فيها الأهلي.

خلال مونديال الأندية الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم تعرض الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بسبب اختراق نظام الفقاعة.

خضع الثنائي للعزل في مقر بعثة الأهلي وغاب عن مواجهة بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث من كأس العالم للأندية، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية عقب مواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

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