كلوب: هذا أفضل موسم لـ صلاح.. ولولا أهدافه لكنا في مكان آخر

الأحد، 23 مايو 2021 - 11:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الموسم الذي ينتهي يوم الأحد هو أحد أفضل مواسم لاعبه محمد صلاح.

وحافظ صلاح على تألقه في الصعيد الفردي للموسم الرابع على التوالي رغم تدهور مستوى فريقه هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لست متفاجئًا على الإطلاق من الأرقام التي يحققها صلاح".

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وأضاف "أنا سعيد بهذه الحقيقة لأنه من السهل أن نرى أين سنكون بدون أهداف صلاح".

وواصل المدرب الألماني "نعلم أن الفريق يساعد صلاح كثيرا، لكنه يحمل الكثير على عاتقه أيضا".

وتابع "نهم صلاح وطمعه في تسجيل الأهداف واحترافيته، كلها أشياء تساعدنا كثيرا".

وأكمل كلوب "هذا الموسم هو أحد أفضل مواسمه رغم عدم وصوله لأفضل أرقامه الشخصية".

وأتم "إنه عام رائع بالنسبة لصلاح، لأنه بالنسبة لمهاجم في فريق لا يفوز باستمرار، فإن تسجيل هذه الأرقام يعد استثنائيًا للغاية، هذا ما يجعله مميزًا حقًا".

صلاح ينافس بقوة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمين متتاليين، قبل أن يقتنص جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الجائزة الموسم الماضي.

الدولي المصري متصدر قائمة هدافي الموسم الجاري برصيد 22 هدفا بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنام، قبل جولة الختام يوم الأحد.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن كين.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب
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