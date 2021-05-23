جوارديولا: من لا يتمنى مهاجما يسجل 50 هدفا في الموسم.. ولكن

الأحد، 23 مايو 2021 - 11:06

كتب : FilGoal

جوارديولا

لا يحبذ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الاعتماد على لاعب واحد لتسجيل الأهداف، لكنه بالطبع يتمنى لاعبا يستطيع النيل من الشباك في كل مباراة.

وقال الإسباني في حواره لصحيفة ميرور الإنجليزية:"أحب في فريقي مهاجما يسجل 50 هدفا في الموسم، صراحة. في الوقت ذاته، لا أحب وضع الضغط على لاعب واحد".

وواصل "في برشلونة، ليونيل ميسي، كل موسم منذ ولد، سجل 50 هدفا. تييري هنري سجل كثيرا في موسمه الأول وكذلك صامويل إيتو، يا له من مهاجم".

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واستمر "حين تريد الألقاب، خاصة الدوري الإنجليزي الممتاز، لن تتوج بلاعب واحد. تحتاج أكثر، والإحصائيات تتحدث عن نفسها".

وأردف "تحتاج 3 لاعبين يسجل كل منهم 10 أو 12 أو 15 هدفا لتكون منافسا قويا على البطولات. لكن حين تمتلك لاعبا يستطيع تسجيل 25 أو 30 هدفا فهذا يساعدك كثيرا. سنحاول اللعب بطريقة ينخرط فيها الجميع".

ويلعب سيتي ضد إيفرتون اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة هي الأخيرة لبطل الدوري قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت ضد تشيلسي.

مانشستر سيتي جوارديولا
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