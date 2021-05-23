عبد الحفيظ: معلول جاهز.. وكل لقاء أصعب من سلفه في دوري الأبطال

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على صعوبة مواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى جاهزية التونسي علي معلول للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي.

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت:"الترجي؟ كل دور أصعب مما قبله، لكن مقتنع دائما بأن المباراة بأحداثها، قد تبدو مباراة سهلة، لكن الظروف والتوفيق وخلافه وحالة الفريق، كلنا رأينا مباراة سيمبا وكيف فاز على كايزر تشيفز بثلاثية رغم خسارته ذهابا برباعية".

وواصل "في كرة القدم لا مجال أن تضع في بطنك بطيخة صيفية. في كرة القدم لا تختار من ستواجه".

وعن تخطي ماميلودي صنداونز أوضح لاعب الأهلي السابق "فريق مميز ومصنف وبيننا تاريخ مستحدث لذا كان مهما تجاوزه، حققنا نتيجة مقبولة ذهابا، لكنها لم تكن حاسمة. احترمنا المنافس ووصلنا جنوب إفريقيا مبكرا للتأقلم على الأجواء والجهاز الفني حضر بشكل جيد جدا".

واستمر "هدف ياسر إبراهيم مبكرا كان نقطة إيجابية. لعبنا بشكل مختلف، رامي ربيعة ليبرو وسط لأنهم يلعبون كثيرا من العمق خاصة سيرينو وزواني. (المدرب بيتسو) موسيماني يحفظ طريقة لعب صنداونز، لكن لديهم قدرات فردية مميزة".

وواصل "لاحظنا أن صنداونز تكون شراسته أقوى في الشوط الأول، ويندفع بدون حساب في الشوط الثاني لذا قلنا للاعبين اعتبارا من الدقيقة ٦٥ إذا خرجنا بلمستين أو ثلاثة في المرتدات سنصل إلى مرماهم".

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وعن انتقاد أداء الأهلي رد عبد الحفيظ "الأهم تحقيق أهدافك أمام فريق مصنف ولديه حسابات سواء رحيل موسيماني عنه أو خروجه أمام الأهلي الموسم الماضي. موسيماني قال للاعبين احتفلوا، لكن لابد من التحضير القوي لبطولة السوبر الإفريقي، بطولة غائبة منذ ٧ سنوات عندما تحققت على حساب الصفاقسي التونسي في فبراير 2014".

وشدد عبد الحفيظ على صعوبة لقاء نهضة بركان رغم تراجعه في الدوري المغربي وقال:"لابد من التركيز والجدية والتحضير القوي مهما كان ترتيب المنافس، لقد وصل نهضة بركان لأنه بطل مسابقة قارية، بالتأكيد أقل قوة من دوري الأبطال، لكنه حقق اللقب، لذا سنتعامل معه أنه بطل".

وأتم "علي معلول وحمدي فتحي شاركا في المران الأخير قبل مواجهة صنداونز. فرصة معلول أمام نهضة بركان كبيرة جدا، لكن مشاركته تبقى وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني. مسحة مصطفى شوبير سلبية، لكن لا نريد أي مخاطرة قبل أيام قليلة من مباراة السوبر الإفريقي. اكتمال الصفوف وعودة المصابين يعزز قوتنا".

ويلعب الأهلي ضد بركان يوم الجمعة في قطر ويأمل التتويج بالسوبر للمرة السابعة في تاريخه.