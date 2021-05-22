خبر في الجول - إعفاء لاعبي الأهلي الحاصلين على لقاح "كورونا" من المسحات الطبية في قطر

السبت، 22 مايو 2021 - 23:43

كتب : محمد الجزار

الأهلي

تقرر إعفاء لاعبي الأهلي الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد -كوفيد19- من الخضوع لمسحة الـPCR في قطر لدى الوصول إلى المطار وفي الفندق مقر الإقامة.

وكشف مصدر من اللجنة المنظمة للبطولة لـFilGoal.com: "اللاعب الذي يحمل شهادة التطعيم ضد الفيروس، سيكون مسموحا له الدخول مباشرة دون إجراء فحص جديد".

وسيقيم النادي الأهلي في أحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة لدى وصوله أولا ليوم واحد، وينتقل بعدها إلى فندق الشعلة الذي سيقيم فيه فريق نهضة بركان المغربي.

أخبار متعلقة
الأهلي ضد الترجي.. تفوق أحمر في تاريخ المواجهات مع بطل تونس الترجي يعود ويهزم بلوزداد بركلات الترجيح ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف النهائي سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز سلبية مسحة بعثة الأهلي المسافرة إلى قطر

وسيخضع كلا الفريقين لنظام الفقاعة الصحية، ولن يكون مسموحا لهم الاختلاط أو الخروج من الفقاعة للحفاظ على سلامتهم.

أما اللاعبين الذين لم يحصلوا على اللقاح، فسيجروا مسحة طبية لدى الوصول إلى مطار حمد الدولي، قبل التوجه إلى الفندق مقر الإقامة والخضوع أيضا للفقاعة لمدة 24 ساعة تحت إشراف اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث ستتواجد لجنة طبية لمتابعة الأمر لضمان عدم اقتراب أحد من خارج الفقاعة بالبعثة خوفا من الإصابات بكورونا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن سلبية المسحة الطبية الخاصة بالسوبر الإفريقي بعد نهاية مباراة صنداونز وفقا للبروتوكول الصحي الذي يقضي بإجراء الفريقين لمسحة كورونا قبل السفر إلى قطر.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم 28 مايو الجاري في كأس السوبر الإفريقي لموسم 2020/2021.

في إفريقيا الأهلي نهضة بركان السوبر الإفريقي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجونة اسكواش - مروان الشوربجي يودع مبكرا.. وتأهل شقيقه محمد ونور الشربيني 41 دقيقة | رياضات أخرى
إنجاز تاريخي.. تشابي ألونسو يقود ريال سوسيداد (ب) لصعود غاب 59 عامًا 44 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – أوباما يواصل التأهيل.. ومحاضرة فنية من كارتيرون 51 دقيقة | الدوري المصري
مجاهد: مشاركة سيف جعفر أمام الجيش صحيحة 100% والأزمة أخذت أكبر من حجمها ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - إعفاء لاعبي الأهلي الحاصلين على لقاح "كورونا" من المسحات الطبية في قطر ساعة | إفريقيا
حسين لبيب يوضح لماذا "لا يمكنه الإجابة عن سؤال ميدو".. ومن يحق لهم دخول الانتخابات ساعة | مصر
سيميوني: سواريز حيوان وقاتل ومتمرد.. وكان عاما صعبا بعد أن فقدنا الأقارب والأصدقاء ساعة | الدوري الإسباني
بيان – تشيلسي يعلن دعم مجتمع اليهود ضد "معاداة السامية" 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش 3 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي 4 بعد تأهل الأهلي.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك