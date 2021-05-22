خبر في الجول - إعفاء لاعبي الأهلي الحاصلين على لقاح "كورونا" من المسحات الطبية في قطر

تقرر إعفاء لاعبي الأهلي الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد -كوفيد19- من الخضوع لمسحة الـPCR في قطر لدى الوصول إلى المطار وفي الفندق مقر الإقامة.

وكشف مصدر من اللجنة المنظمة للبطولة لـFilGoal.com: "اللاعب الذي يحمل شهادة التطعيم ضد الفيروس، سيكون مسموحا له الدخول مباشرة دون إجراء فحص جديد".

وسيقيم النادي الأهلي في أحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة لدى وصوله أولا ليوم واحد، وينتقل بعدها إلى فندق الشعلة الذي سيقيم فيه فريق نهضة بركان المغربي.

وسيخضع كلا الفريقين لنظام الفقاعة الصحية، ولن يكون مسموحا لهم الاختلاط أو الخروج من الفقاعة للحفاظ على سلامتهم.

أما اللاعبين الذين لم يحصلوا على اللقاح، فسيجروا مسحة طبية لدى الوصول إلى مطار حمد الدولي، قبل التوجه إلى الفندق مقر الإقامة والخضوع أيضا للفقاعة لمدة 24 ساعة تحت إشراف اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث ستتواجد لجنة طبية لمتابعة الأمر لضمان عدم اقتراب أحد من خارج الفقاعة بالبعثة خوفا من الإصابات بكورونا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن سلبية المسحة الطبية الخاصة بالسوبر الإفريقي بعد نهاية مباراة صنداونز وفقا للبروتوكول الصحي الذي يقضي بإجراء الفريقين لمسحة كورونا قبل السفر إلى قطر.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم 28 مايو الجاري في كأس السوبر الإفريقي لموسم 2020/2021.