بيان – تشيلسي يعلن دعم مجتمع اليهود ضد "معاداة السامية"

السبت، 22 مايو 2021 - 23:07

كتب : FilGoal

شعار تشيلسي

أصدر نادي تشيلسي بيانا رسميا، يعلن فيه دعم مجتمع اليهود حول العالم ضد "معاداة السامية".

ونشر تشيلسي البيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كاتبا "تشيلسي يقف مع مجتمع يهود المملكة المتحدة، واليهود حول العالم في مواجهة "معاداة السامية"

البيان أضاف "هذه الكراهية والترهيب ضد المجتمع اليهودي أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

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تشيلسي وصل نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ سيواجه مانشستر سيتي يوم 29 مايو الجاري على ملعب "دراجاو" في البرتغال.

وكان الزُرق خسروا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف قبل أيام أمام ليستر سيتي. مباراة شهدت رفع ثنائي ليستر، حمزة شودري وويسلي فوفانا علم فلسطين أثناء الاحتفال باللقب.

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ويستعد تشيلسي لمواجهة أستون فيلا على ملعب "فيلا بارك" في ختام الدوري. مباراة يحتاجوا فيها الفوز على رفقاء أحمد المحمدي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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