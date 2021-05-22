اتجاه في بيراميدز لإراحة السعيد وإكرامي أمام إنيمبا

تتجه النية داخل الجهاز الفني الجهاز الفني لنادي بيراميدز، لإراحة الثنائي عبد الله السعيد، وشريف إكرامي، وبعض اللاعبين الآخرين، في مباراة إنيمبا النيجيري، بإياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويفكر الجهاز الفني للفريق السماوي، في اتخاذ تلك الخطوة بسبب إقامة المباراة على ملعب نجيل صناعي، حيث فضل رودولفو أروابارينا ومعاونيه إراحة السعيد وإكرامي، لعدم تعرضهما لخطر الإصابة بسبب أرضية الملعب، وذلك لحاجة الفريق لجهودهما خلال المرحلة المقبلة.

ويتجه أروابارينا للدفع بالحارس أحمد الشناوي على حساب إكرامي في مباراة إنيمبا، ليقترب الحارس الدولي من تسجيل مشاركته الأولى بالبطولة الإفريقية بالموسم الجاري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره إنيما غدًا الأحد، في إياب ربع نهائي دوري كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”.

كان بيراميدز قد فاز ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف في القاهرة.