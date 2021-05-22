كومان للصحفيين: أرهقتني أسئلتكم.. وليست مباراتي الأخيرة مع برشلونة

واصل رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، الدفاع عن العمل الذي قدّمه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي.

برشلونة أنهى الدوري في المركز الثالث بعد فوزه على إيبار بهدف وحيد في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال كومان بعد اللقاء: "كان من المهم الفوز بآخر مباراة، ننهي الموسم بشعور أفضل من الذي كنا سننهي عليه لو لم نفز".

وبرر: "بدأنا بـ فرينكي دي يونج في عمق الدفاع لأن إيبار يضغط جيدا من الأمام، لكن ذلك صعّب علينا خلق الفرص، وبدلا من التقدم للأمام تراجعنا إلى الخلف. أجرينا تبديلات لتغيير المباراة وهذا ما حدث وفزنا بالنهاية".

وأكد: "نحن برشلونة وهذا يعني أنه يُنتَظَر منا الفوز دائما، اليوم لم نلعب بشكل رائع ولم نخلق فرصا عديدة، لكننا كنا نعرف أسلحتنا ونقاط ضعفنا".

وشدد: "أريد أن أسلط الضوء على الطاقة التي خرجت من الفريق في لحظة معقدة بعد أسابيع من المباريات التي فرطنا فيها من النقاط، اللاعبون لم يحظوا بأيام هادئة مؤخرا، يجب أن نشيد باحترافية هذا الفريق".

وعن مستقبله: "أعتقد أن هذه ليست آخر مباراة لي، لدي عقد مع النادي ولا أعرف ما سيحدث. تتحدثون كثيرا عن هذا الموضوع لكني هادئ. لو أراد النادي إجراء تغيير فسيتوجب عليهم الحديث معي".

وسُئل كومان عما إذا كان إنهاء ريال مدريد الموسم دون ألقاب بمثابة العزاء لناديه، فأجاب: "علينا أن ننظر إلى أنفسنا، أود تهنئة أتليتكو مدريد على الموسم الذي قدموه وعلى الفوز باللقب. إنه الفريق الذي قضى أغلب الوقت في الصدارة، لديه قائمة متكاملة".

وتواصلت الأسئلة عن وقت حسم مستقبله، فأجاب في ضجر: "من صفات البشر أنهم يتعبون من الإجابة على نفس الأسئلة بشكل متكرر".

ووجه انتقادات لقائمة الفريق الحالية: "عندما قدمنا إلى برشلونة تسلمنا قائمة موجودة، الصفقة الوحيدة التي طلبناها كانت ديست. بالنسبة لي هذه القائمة ليست جاهزة للتنافس في المستوى الذي نريد أن يكون فيه برشلونة، هذا واضح والكثير من العاملين في النادي يفكرون بنفس الطريقة".

وتابع: "نحاول تحسين القائمة، مع كامل الاحترام، ولكن لدينا لاعبين كبار في السن ولا زالوا يقدمون. كما أنه لدينا لاعبين شبان. لكن القائمة ليست متكاملة، ولا يمكن إجراء التغييرات في موسم واحد، نحن أكثر فريق سجل أهدافا، لكن ما حققناه أقل مما يجب أن يحققه نادٍ مثل برشلونة".

وكرر تصريحه الجدلي الذي أدلى به يوم أمس: "المشكلة أنه عندما فزنا بالكأس وقلصنا فارق النقاط في الدوري، ازداد أمل الجمهور في الفريق، ونحن فرطنا في الانتصار بمباراتين أو ثلاثة وكنا نستطيع أن نتصدر".

وأشار: "لم نفز ويجب أن نتعلم، لكني أكرر، لو قيل لي في أغسطس إننا سنفوز بلقب وسنصارع على آخر، فإني كنت أقبل بذلك".

وأتم: "لكن خلال الموسم يرغب الناس في المزيد، والتطلعات كانت زائدة عن الحد. الموسم ليس سيئا، وليست أيضا أفضل موسم يمكن تقديمه، ولكن لا يمكن أن تطلب تحقيق الثنائية من فريق تحت التكوين".

ويمتلك كومان عقدا مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، وليس واضحا حتى اللحظة إن كان جوان لابورتا رئيس النادي سيقرر إقالته أم لا.