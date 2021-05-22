بعيدا عن القمة.. برشلونة يؤمن الثالث بالفوز على إيبار

السبت، 22 مايو 2021 - 20:10

كتب : FilGoal

جريزمان مع برشلونة أمام إيبار

بعيدا عن الأضواء، وفي غياب ليونيل ميسي. ختم برشلونة موسمه بفوز على إيبار، يؤمن به المركز الثالث.

فاز برشلونة على إيبار بهدف مقابل لا شيء على ملعب "إيبورا مونيسيبال"، ضمن مباريات الجولة الـ38 من الدوري الإسباني.

سجل أنطوان جريزمان هدف برشلونة الوحيد في اللقاء.

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التشكيل

برشلونة بدأ اللقاء بـ نيتو في حراسة المرمى، فيما قاد فرانشيسكو ترينكاو، وعثمان ديمبيلي الهجوم بجانب أنطوان جريزمان.

وغاب ليونيل ميسي عن قائمة اللقاء بالكامل كمان كان معلنا.

وصف المباراة

أولى الفرص الخطرة كانت في الدقيقة الـ28. فريبو أرسل عرضية، قابلها سيرخيو بوسكيتس بلمسة فوق المرمى.

ورد إيبار في الدقيقة الـ31 عن طريق كيكي سدد بجانب القائم بقليل.

الشوط الثاني

مارتن بريثوايت، وخوردي ألبا، وصامويل أوتيتي شاركوا مع بداية الشوط الثاني بدلا من ترينكاو، وجونيور فريبو، وأوسكار مينجيزا.

في المقابل رد إيبار بدخول سيرخيو ألفاريز بدلا من بابا ديوب.

وكاد عثمان ديمبيلي يسجل في الدقيقة الـ71 بعدما راوغ ثلاثة لاعبين ودخل منطقة الجزاء، لكنه عاد للخلف وسدد ليهدر مجهوده.

رونالد كومان لجأ مجددا للدكة في الدقيقة الـ74 بدخول ميراليم بيانتش بدلا من فرانكي دي يونج.

وكان الهدف أخيرا في الدقيقة الـ81. عرضية من ديمبيلي مرت من برايثوايت، وتابعها جريزمان في المرمى مسجلا الأول.

وكاد إيبار يسجل التعادل في الدقيقة الـ89 عن طريق إينوي، لكن أراوخو بمساعد القائم منعا الهدف، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 79 نقطة في المركز الثالث، فيما ختم إيابر الموسم برصيد 30 نقطة في المركز الأخير.

في إسبانيا برشلونة جريزمان
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