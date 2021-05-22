الثالث على التوالي.. الوداد يمر إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب المولودية

تأهل الوداد المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على ضيفه مولودية الجزائر، 1-0، في الدار البيضاء.

ومر الوداد إلى نصف النهائي، بعد تعادله إيجابيا في الجزائر قبل أسبوع 1-1.

ولم يفلح الوداد في هز شباك المولودية سوى في الدقيقة 92 بفضل هدف وليد الكرتي من صناعة محمد أوناجم، رغم سيطرته طولا وعرضا على المباراة، وإهداره لأكثر من 3 فرص محققة بقدم ورأس مهاجمه أيوب الكعبي.

ولم يهدد المولودية مرمى الوداد، سوى في الدقيقة 38 من رأسية عبد الرحمن حشود، لكن تدخل أيوب العملود مدافع الوداد منع الكرة من دخول المرمى.

وأهدر الكعبي أكثر من فرصة محققة، منها رأسية أمام مرمى المولودية الخالي في الدقيقة 43، وانفراد تام في الدقيقة 50.

وضمن الوداد مكانه في نصف نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، على أمل استعادة اللقب الذي أحرزه للمرة الثانية فقط عام 2017، بعد أن فاز به لأول مرة عام 1992.

ويواجه الوداد في نصف النهائي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حيث يقام الذهاب في المغرب أحد يومي 18 أو 19 يونيو المقبل، والعودة في جنوب إفريقيا أحد يومي 25 أو 26 يونيو.

ويقام نهائي البطولة في 17 يوليو يوليو المقبل، في الدار البيضاء.