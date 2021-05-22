سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز
السبت، 22 مايو 2021 - 19:12
كتب : حامد وجدي
أوضح جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز، سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء الفريقين.
جاستون سيرينو
النادي : ماميلودي صنداونز
جاستون سيرينو ظهر عقب مباراة الأهلي مع صنداونز، مرتديا قميص الأهلي أثناء الخروج من الملعب.
📸 سيرينو يرتدي قميص الأهلي بعد تبديل قميصه مع أفشه عقب إنتهاء المباراة، أفشه أيضًا قام بارتداء قميص صنداونز pic.twitter.com/esQN6Gc6QA— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 22, 2021
وقال سيرينو في تصريحات لـFilGoal.com: "لم أطلب قميص الأهلي بعد المباراة، بل لاعبو الأهلي من طلبوا قميصي ولذلك بدلت معهم القميص".
وأضاف "من الجيد أن يكون لدي قمصان أهم اللاعبين وذكريات جيدة معهم".
اللاعب الأوروجواني أتبع "لعبنا مباراة مميزة في مصر ولكننا خسرنا في النهاية وكانت الأمور معقدة".
واستدرك "لكن اليوم كنا متحكمين في المباراة، لكن النتيجة كانت مؤسفة".
وأتم "كرة القدم تربح بالأهداف وليس بالأداء الجيد".
وتعادل الأهلي مع صنداونز بهدف لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. نتيجة أهلت الأهلي إلى نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.
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🎥 ملخص المباراة:— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 22, 2021
تعادل مثير بين الأهلي وصنداونز على ملعب لوكاس موريبي..... أهم لقطات المواجهة 👇#TotalCAFCL | #MSFCASC l @AlAhly pic.twitter.com/vmYgaJm9XS