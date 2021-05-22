سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز

أوضح جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز، سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء الفريقين.

جاستون سيرينو ظهر عقب مباراة الأهلي مع صنداونز، مرتديا قميص الأهلي أثناء الخروج من الملعب.

وقال سيرينو في تصريحات لـFilGoal.com: "لم أطلب قميص الأهلي بعد المباراة، بل لاعبو الأهلي من طلبوا قميصي ولذلك بدلت معهم القميص".

وأضاف "من الجيد أن يكون لدي قمصان أهم اللاعبين وذكريات جيدة معهم".

اللاعب الأوروجواني أتبع "لعبنا مباراة مميزة في مصر ولكننا خسرنا في النهاية وكانت الأمور معقدة".

واستدرك "لكن اليوم كنا متحكمين في المباراة، لكن النتيجة كانت مؤسفة".

وأتم "كرة القدم تربح بالأهداف وليس بالأداء الجيد".

وتعادل الأهلي مع صنداونز بهدف لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. نتيجة أهلت الأهلي إلى نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

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