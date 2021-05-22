سلبية مسحة بعثة الأهلي المسافرة إلى قطر

السبت، 22 مايو 2021 - 19:02

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا الخاصة بفريقه قبل السفر إلى قطر.

ويسافر الأهلي مباشرة إلى قطر من جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

وخضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية صباح اليوم السبت، قبل مواجهة صنداونز.

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وتعادل الأهلي مع صنداونز بهدف لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى وجه محمود الخطيب رئيس الأهلي التهنئة للاعبي فريقه بعد التأهل لنصف النهائي، مشيدا بأداء الفريق والانضباط الفني في الملعب والإصرار على تحقيق الهدف.

وأكد الخطيب في تصريحات نقلها موقع الأهلي على ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر المنظومة على استكمال المشوار في مباراتي نصف النهائي من أجل الوصول للنهائي والحفاظ على اللقب.

الأهلي السوبر الإفريقي
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