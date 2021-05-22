الشناوي: لاعبو الأهلي دائما على قدر المسئولية.. وهدفنا السوبر الإفريقي

الشناوي: لاعبو الأهلي دائما على قدر المسئولية.. وهدفنا السوبر الإفريقي
السبت، 22 مايو 2021 - 18:53
كتب : أحمد الخولي
وجه محمد الشناوي حارس الأهلي، تحية كبيرة لزملائه على مستواهم أمام ماميلودي صنداونز.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وتعادل الأهلي مع صنداونز بهدف لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. نتيجة أهلت الأهلي إلى نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.
وقال الشناوي في تصريحات لموقع الأهلي: "لاعبو الأهلي قدموا مباراة كبيرة وكانوا على قدر المسئولية، وحضروا إلى جنوب إفريقيا من أجل تحقيق هدف واحد وهو الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل مواصلة الحفاظ على اللقب الإفريقي">
وأضاف "اللاعبون سيحتفلون اليوم بالصعود، واعتبارًا من الغد سيتم غلق ملف مباراة صنداونز، والتركيز على اللقاء المقبل أمام نهضة بركان المغربي في بطولة كأس السوبر الإفريقي">
حارس الأهلي أتبع "هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين، ورغبة كبيرة من أجل الفوز بالسوبر الإفريقي، للاستمرار في إسعاد جماهير الأهلي".
الشناوي واصل "أبارك لزملائي على المستوى الرائع الذي قدموه أمام صنداونز. الفريق لديه بطولات مهمة في المرحلة المقبلة سينافس عليها، وكل اللاعبين يدركون صعوبة الأمر، وهناك رغبة واضحة لدى جميع اللاعبين من أجل الفوز دائمًا">
وأكد الشناوي أن "الروح العالية والأخوة بين لاعبي الأهلي ستظل سائدة، والجميع يدرك قيمة النادي جيدًا، لذلك فهم يقاتلون لتحقيق الفوز في كل المباريات".
واختتم الشناوي تصريحاته قائلا "معدن لاعبي الأهلي يظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، ولن يتوانى أي لاعب عن بذل قصارى جهده من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير".