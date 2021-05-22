الشناوي: لاعبو الأهلي دائما على قدر المسئولية.. وهدفنا السوبر الإفريقي

وجه محمد الشناوي حارس الأهلي، تحية كبيرة لزملائه على مستواهم أمام ماميلودي صنداونز.

وتعادل الأهلي مع صنداونز بهدف لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. نتيجة أهلت الأهلي إلى نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وقال الشناوي في تصريحات لموقع الأهلي: "لاعبو الأهلي قدموا مباراة كبيرة وكانوا على قدر المسئولية، وحضروا إلى جنوب إفريقيا من أجل تحقيق هدف واحد وهو الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل مواصلة الحفاظ على اللقب الإفريقي">

وأضاف "اللاعبون سيحتفلون اليوم بالصعود، واعتبارًا من الغد سيتم غلق ملف مباراة صنداونز، والتركيز على اللقاء المقبل أمام نهضة بركان المغربي في بطولة كأس السوبر الإفريقي">

حارس الأهلي أتبع "هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين، ورغبة كبيرة من أجل الفوز بالسوبر الإفريقي، للاستمرار في إسعاد جماهير الأهلي".

الشناوي واصل "أبارك لزملائي على المستوى الرائع الذي قدموه أمام صنداونز. الفريق لديه بطولات مهمة في المرحلة المقبلة سينافس عليها، وكل اللاعبين يدركون صعوبة الأمر، وهناك رغبة واضحة لدى جميع اللاعبين من أجل الفوز دائمًا">

وأكد الشناوي أن "الروح العالية والأخوة بين لاعبي الأهلي ستظل سائدة، والجميع يدرك قيمة النادي جيدًا، لذلك فهم يقاتلون لتحقيق الفوز في كل المباريات".

واختتم الشناوي تصريحاته قائلا "معدن لاعبي الأهلي يظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، ولن يتوانى أي لاعب عن بذل قصارى جهده من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير".